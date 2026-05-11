Моді закликав індійців не купувати золото та економити пальне

Індія опинилася на порозі масштабної паливної кризи через війни в Ірані та блокування Ормузької протоки. Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді закликав громадян максимально скоротити використання бензину та дизелю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Bloomberg.
Глава уряду порадив уникати непотрібних поїздок, адже кожна зайва поїздка на авто та громадському транспорті виснажує бюджет.
"Настав час використовувати бензин, дизельне пальне та газ з великою обережністю", - сказав Моді в неділю. Він додав: "Ми повинні докласти зусиль, щоб використовувати лише стільки, скільки необхідно для економії іноземної валюти та зменшення негативних наслідків воєнних криз".
Прем'єр вважає, що досвід Covid-19 стане в пригоді. Робота з дому знову стає пріоритетом і такий режим дозволить розвантажити дороги. Онлайн-зустрічі мають замінити особисті відрядження.
За даними Bloomberg, влада вже реалізує план дій для пом'якшення наслідків кризи. Бізнес страждає від дефіциту газу, адже рахунки за нафту стають завеликими. Федеральний кабінет міністрів уже схвалив програму фінансової допомоги. На підтримку авіакомпаній та підприємств виділили 1,9 мільярда доларів США. Гроші підуть на гарантування кредитів.
Обмеження стосуються не лише палива. Моді звернувся до індійців із незвичним проханням, закликавши не купувати золото без нагальної потреби. Валюта має залишатися всередині держави.
Також прем'єр просить утриматися від дорогих весіль, а закордонні відпустки краще відкласти. Замість подорожей до Європи чи Азії індійцям радять обирати внутрішній туризм. Це допоможе зберегти валютні резерви, які зараз під великим тиском.
Індія - третій у світі імпортер нафти й економіка країни надзвичайно залежна від цін на енергоресурси. Кожні 10% зростання вартості бареля нафти б'ють по показниках. Це знижує темпи економічного зростання на 15 базисних пунктів. Інфляція при цьому зростає на 30 базисних пунктів.
Через війну в Ірані світові запаси нафти стрімко скорочуються. За оцінками Morgan Stanley, світові запаси нафти скоротилися приблизно на 4,8 млн барелів на день. Ризик ще більш різких стрибків цін на нафту і дефіциту стає дедалі ближчим.
А ось Катар відновив експорт СПГ через Ормузьку протоку. Катарський танкер, імовірно, пройшов північним маршрутом уздовж узбережжя Ірану, який був погоджений Тегераном.
