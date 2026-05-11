Моді закликав індійців не купувати золото та економити пальне

Глава уряду порадив уникати непотрібних поїздок, адже кожна зайва поїздка на авто та громадському транспорті виснажує бюджет.

"Настав час використовувати бензин, дизельне пальне та газ з великою обережністю", - сказав Моді в неділю. Він додав: "Ми повинні докласти зусиль, щоб використовувати лише стільки, скільки необхідно для економії іноземної валюти та зменшення негативних наслідків воєнних криз".

Прем'єр вважає, що досвід Covid-19 стане в пригоді. Робота з дому знову стає пріоритетом і такий режим дозволить розвантажити дороги. Онлайн-зустрічі мають замінити особисті відрядження.

За даними Bloomberg, влада вже реалізує план дій для пом'якшення наслідків кризи. Бізнес страждає від дефіциту газу, адже рахунки за нафту стають завеликими. Федеральний кабінет міністрів уже схвалив програму фінансової допомоги. На підтримку авіакомпаній та підприємств виділили 1,9 мільярда доларів США. Гроші підуть на гарантування кредитів.

Не час для золота та розваг

Обмеження стосуються не лише палива. Моді звернувся до індійців із незвичним проханням, закликавши не купувати золото без нагальної потреби. Валюта має залишатися всередині держави.

Також прем'єр просить утриматися від дорогих весіль, а закордонні відпустки краще відкласти. Замість подорожей до Європи чи Азії індійцям радять обирати внутрішній туризм. Це допоможе зберегти валютні резерви, які зараз під великим тиском.

Чим війна в Ірані загрожує економіці Індії

Індія - третій у світі імпортер нафти й економіка країни надзвичайно залежна від цін на енергоресурси. Кожні 10% зростання вартості бареля нафти б'ють по показниках. Це знижує темпи економічного зростання на 15 базисних пунктів. Інфляція при цьому зростає на 30 базисних пунктів.