Моди призвал индийцев не покупать золото и экономить топливо

Глава правительства посоветовал избегать ненужных поездок, ведь каждая лишняя поездка на авто и общественном транспорте истощает бюджет.

"Пришло время использовать бензин, дизельное топливо и газ с большой осторожностью", - сказал Моди в воскресенье. Он добавил: "Мы должны приложить усилия, чтобы использовать только столько, сколько необходимо для экономии иностранной валюты и уменьшения негативных последствий военных кризисов".

Премьер считает, что опыт Covid-19 пригодится. Работа из дома снова становится приоритетом и такой режим позволит разгрузить дороги. Онлайн-встречи должны заменить личные командировки.

По данным Bloomberg, власти уже реализуют план действий для смягчения последствий кризиса. Бизнес страдает от дефицита газа, ведь счета за нефть становятся слишком большими. Федеральный кабинет министров уже одобрил программу финансовой помощи. На поддержку авиакомпаний и предприятий выделили 1,9 миллиарда долларов США. Деньги пойдут на гарантирование кредитов.

Не время для золота и развлечений

Ограничения касаются не только топлива. Моди обратился к индийцам с необычной просьбой, призвав не покупать золото без крайней необходимости. Валюта должна оставаться внутри государства.

Также премьер просит воздержаться от дорогих свадеб, а зарубежные отпуска лучше отложить. Вместо путешествий в Европу или Азию индийцам советуют выбирать внутренний туризм. Это поможет сохранить валютные резервы, которые сейчас под большим давлением.

Чем война в Иране угрожает экономике Индии

Индия - третий в мире импортер нефти и экономика страны чрезвычайно зависима от цен на энергоресурсы. Каждые 10% роста стоимости барреля нефти бьют по показателям. Это снижает темпы экономического роста на 15 базисных пунктов. Инфляция при этом возрастает на 30 базисных пунктов.