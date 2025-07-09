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Ця спідниця - тренд літа 2025: як її носить Лілія Ребрик

Середа 09 липня 2025 07:15
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Ця спідниця - тренд літа 2025: як її носить Лілія Ребрик Лілія Ребрик (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Цього літа в моді легкість, комфорт і жіночність - і телеведуча Лілія Ребрик точно знає, як це все поєднати. У новому образі вона продемонструвала спідницю, яка вже претендує на звання головного тренду сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію знаменитості в Instagram.

Який образ вибрала Лілія Ребрик

Футболка

Для повсякденного луку ведуча та акторка обрала світло-жовту футболку з написами. Зазначимо, що такий відтінок ще називають Butter Yellow (колір вершкового масла), і він є трендом весняно-літнього сезону.

Спідниця

Біла плісирована мініспідниця в тенісному стилі. Така спідниця є ключовим елементом стилю преппі та надає образу дівочої легкості та спортивної елегантності. Жовті або золотисті смужки по краю спідниці гармоніюють з кольором футболки.

Ця спідниця - тренд літа 2025: як її носить Лілія Ребрик

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Взуття

Свій лук вона доповнила білими масивними черевиками на грубій підошві. Це взуття додає образу сучасності та трохи контрастує з "милою" спідницею, вносячи елемент спортивного шику.

Аксесуари

Сонцезахисні окуляри круглої форми зі світлими лінзами, що додають образу стильності та грайливості.

Велика світла сумка-шопер, що висить на плечі, підкреслює практичність і невимушеність.

Ця спідниця - тренд літа 2025: як її носить Лілія Ребрик

Лілія Ребрик показала тренди літа 2025 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Стиль

Цей образ Лілії Ребрик ідеально вписується в стиль casual chic з виразними елементами sporty chic і preppy. Він поєднує в собі комфорт спортивного одягу з елегантністю і грайливістю, створюючи свіжий, молодіжний і динамічний вигляд, що відмінно підходить для повсякденного носіння влітку.

Чому коротка спідниця плісе - тренд літа 2025

Плісирована мініспідниця в тенісному стилі - тренд літа 2025 року з кількох модних причин, що поєднують ностальгію, зручність і актуальні силуети. Ось головні пояснення.

Спортивний шик повертається

Мода на athleisure (поєднання спорту і повсякденного стилю) знову набирає обертів. Тенісна мініспідниця чудово вписується в цей тренд: вона має спортивний, але водночас жіночний і стильний вигляд.

Ця спідниця - тренд літа 2025: як її носить Лілія Ребрик

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ностальгія за 2000-ми

Y2K-естетика (мода початку 2000-х) - все ще в тренді. А плісировані спідниці, які колись носили Брітні Спірс, Періс Гілтон і героїні "Пліткарки" - це пряме посилання на той період. Сучасні модниці активно переносять ці образи у 2025 році.

Легкість і комфорт у спеку

Мінідовжина + легкий матеріал = ідеальне рішення для спекотного літа. Плісирування надає об'єму і рухливості, а коротка довжина дає змогу шкірі "дихати".

Універсальність

Така спідниця легко комбінується з:

  • оверсайз-футболками
  • кроп-топами
  • сорочками
  • світшотами (для вечора або прохолодного дня)
  • кедами, балетками або навіть босоніжками.

Акцент на ноги

У 2025 році модні тенденції знову акцентують увагу на ногах: міні повертається, витісняючи максі. Тенісна мініспідниця - саме той формат, який потрапляє в тренд.

Ця спідниця - тренд літа 2025: як її носить Лілія Ребрик

Лілія Ребрик показала наймоднішу спідницю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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