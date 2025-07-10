Самый нежный тренд лета: бывшая Остапчука показала платья в деревенском стиле

Платья в деревенском стиле снова на пике моды. Стильно продемонстрировать этот тренд летом 2025 года смогла бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк.

РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram рассказывает, как носить такие платья.

Первый образ - короткое платье с белым воротником

Платье

Розовое платье с мелким цветочным принтом, короткими рукавами и большим отложным воротником белого цвета. Длина - чуть выше колена.

Обувь

Красные босоножки-мюли с открытым носком. Они придают немного яркости и современности к винтажному платью.

Сумка

Небольшая белая сумка-"косметичка" на цепочке. Белый цвет хорошо гармонирует с воротником платья.

Аксессуары

На шее видна цепочка с подвеской, на руке - браслет.

Стиль

Принт: мелкий цветочный принт характерен для сельского и винтажного стилей.

Воротник: большой белый отложной воротник (так называемый "Питер Пэн") придает платью стиль ретро.

Расклешенная юбка и общая форма платья также ассоциируются с легкими летними платьями прошлых десятилетий или сельской местности.

Образ смотрится очень женственно, легко и мило. Он создает чувство летней свежести и ностальгии. Сочетание деревенского или винтажного стиля платья с более современной и яркой обувью делает образ интересным и не слишком театральным.

Бывшая Остапчука показала модное платье на лето (скриншот)

Второй образ - длинное платье с черным воротником

Платье

Светло-бежевое платье с деликатным мелким цветочным принтом.

Деталь - выразительный черный, немного заостренный воротник с завязкой спереди, что создает яркий контраст со светлой тканью платья. Этот специфический стиль воротника придает платью винтажный акцент.

Рукава: объемные рукава, оканчивающиеся примерно на локте, добавляя романтического и ретро силуэта.

Силуэт: приталенный лиф с акцентированной талией, переходящий в пышную юбку длины миди.

Кристина Горняк задает тренды (фото: instagram.com/kristygor)

Аксессуары

Черные очки "кошачий глаз", которые усиливают винтажный стиль.

Сумка

Черная сумочка с жемчужным ремешком, который придает образу элегантности и игривости.

Обувь

Босоножки с открытым носком на среднем каблуке черного оттенка, которые гармонично сочетаются с нарядом.

Кристина Горняк показала стильное платье (фото: instagram.com/kristygor)

Стиль

Романтический: цветочный принт, легкая юбка, объемные рукава и общий мягкий силуэт характерны для романтической моды.

Винтажный: воротник, стиль рукавов и длина миди напоминают платья прошлых десятилетий.

Коттеджкор / прованс: мелкий цветочный принт, природное окружение и общее чувство уюта и одновременно элегантности соответствуют этим эстетикам, которые воспевают простую, более сельскую и романтизированную жизнь.