Модель Гази для Лівану: Ізраїль впроваджує радикальний план безпеки на кордоні

Так, за словами очільника оборонного відомства, Ізраїль планує застосувати досвід бойових дій у секторі Гази для забезпечення безпеки своїх північних кордонів, що передбачає повне руйнування ліванської інфраструктури поблизу кордону.

Радикальна заміна оборонної стратегії

Головна мета нової операції — «раз і назавжди» ліквідувати загрозу з боку терористичного угруповання «Хезболла». Для цього ЦАХАЛ планує знищити всі житлові будинки та об'єкти в прикордонних ліванських селах. Ізраель Кац прямо провів паралелі з діями армії в секторі Гази: «Усі будинки в ліванських селах поблизу кордону буде зруйновано — за зразком Рафи та Бейт-Хануна в Газі. Це необхідно, щоб усунути будь-які можливості для засідок чи обстрілів безпосередньо з прикордонної смуги». Буферна зона до річки Літані Нова стратегія передбачає не просто тимчасову військову операцію, а створення постійної зони безпеки на території суверенного Лівану. Контроль Ізраїлю поширюватиметься на всю територію південного Лівану аж до природного рубежу — річки Літані.

Основні пункти плану «зони безпеки»:

Повна демілітаризація: Витіснення формувань «Хезболли» за межі річки. Військовий контроль: Постійна присутність підрозділів ЦАХАЛу для моніторингу ситуації. Заборона на повернення цивільних: Ізраїль офіційно забороняє повернення понад 600 тисяч мешканців південного Лівану до їхніх домівок. Це обмеження діятиме доти, доки не буде гарантовано стовідсоткову безпеку для жителів північних регіонів Ізраїлю, які були змушені евакуюватися через постійні обстріли.

«Вирвати зуби змії»: геополітичний аспект

Окрім суто військових цілей, Ізраїль ставить перед собою амбітне завдання — вивести Ліван з-під іранського впливу. Кац наголосив, що Ізраїль рішуче налаштований «вирвати зуби змії» та позбавити Тегеран його найпотужнішого проксі-інструменту в регіоні. Постійна присутність ізраїльської армії на ліванській території має стати гарантом того, що «Хезболла» більше не зможе відновити свою бойову спроможність та загрожувати безпеці Ізраїлю. Реакція та наслідки Така заява фактично означає перехід до довготривалої окупації або створення «закритої військової зони» на значній частині території сусідньої держави. Це рішення вже викликало занепокоєння міжнародних спостерігачів, оскільки воно може призвести до масштабної гуманітарної кризи та подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.