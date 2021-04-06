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Мобильный COVID-госпиталь переместили из Прикарпатья в Хмельницкую область

Автор: Андрей Василюк

Мобильный госпиталь для больных коронавирусом переместили из пгт Богородчаны Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области. Госпиталь полностью готов к приему больных COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

"В госпитале функционирует блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения", - сообщили в ГСЧС.

На месте организована работа Штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.

Госпиталь уже полностью готов к приему больных COVID-19, утверждают спасатели.

31 марта стало известно, что в Ивано-Франковской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации начали сворачивать мобильный госпиталь. Сообщалось, что его переместят в город Славута в Хмельницкой области.

Обустройство мобильного госпиталя было возложено на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и органы местного самоуправления Славутской общины.

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