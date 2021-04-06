Мобильный COVID-госпиталь переместили из Прикарпатья в Хмельницкую область

Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

"В госпитале функционирует блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения", - сообщили в ГСЧС.

На месте организована работа Штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.

Госпиталь уже полностью готов к приему больных COVID-19, утверждают спасатели.