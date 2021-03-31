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На Прикарпатье сворачивают мобильный COVID-госпиталь. Он появится в Хмельницкой области

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 10:13
На Прикарпатье сворачивают мобильный COVID-госпиталь. Он появится в Хмельницкой области Фото: на Прикарпатье сворачивают мобильный госпиталь (facebook.com/Andrii.Boichuk.ODA)
Автор: Андрей Василюк

В Ивано-Франковской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации сворачивают мобильный госпиталь. В то же время в городе Славута Хмельницкой области планируется развертывание такого госпиталя.

Об этом сообщают председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук и пресс-служба Славутского горсовета.

По словам Бойчука, на Прикарпатье карантинные ограничения показали свою действенность и там ситуация с COVID-19 улучшилась: сократились темпы распространения заболевания и уменьшилось количество больных в больницах.

"ГСЧС начала сворачивание мобильного госпиталя, который расположен на территории Богородчанской центральной районной больницы. Госпиталь использовать там, где есть наибольшая потребность в нем", - говорится в сообщении.

Одновременно в Хмельницкой области в городе Славута запланировано развертывание мобильного госпиталя для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Обустройство будет осуществлять Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины совместно с органами местного самоуправления Славутской общины.

"Госпиталь является автономным и имеет возможность разместить до 120 койко-мест и в соответствии с табелем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения, укомплектованный оборудованием для оказания медицинской помощи больным COVID-19", - говорится в сообщении.

В Украине за минувшие сутки выявили 11 226 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

В Хмельницкой области за минувшие сутки зафиксировано 664 случаи коронавируса, в Ивано-Франковской - 225.

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