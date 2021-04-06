Мобільний COVID-госпіталь перемістили з Прикарпаття до Хмельницької області

Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

"У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я", - повідомили в ДСНС.

На місці організовано роботу Штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області.

Госпіталь вже повністю готовий для прийому хворих на COVID-19, стверджують рятувальники.