Мобільний зв’язок працює неналежно: що робити абоненту і куди скаржитися
Споживач мобільного зв'язку має право на якісні комунікаційні послуги на умовах, визначених договором і законодавством. Якщо зв’язок працює неналежно, виникли проблеми з тарифікацією або рахунком, абонент може вимагати захисту своїх прав.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби у Facebook.
На що має право споживач
Користувач мобільних послуг має право:
- отримувати інформацію про умови та вартість послуг, тарифи, їхній обсяг та умови зміни;
- отримувати послуги відповідно до умов укладеного договору;
- знати умови припинення або зміни договору;
- звертатися до постачальника із вимогами, скаргами та пропозиціями;
- отримувати належну інформацію про послуги та умови їх надання;
- захищати свої права у разі неналежного надання послуг.
Що робити, якщо є проблеми зі зв’язком
Якщо мобільна послуга не надається або має неналежну якість, а також виникли проблеми з тарифікацією чи рахунком, насамперед варто звернутися до свого оператора та зафіксувати звернення.
Якщо проблему не вирішили, споживач може звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
Як працює державний нагляд під час війни
Під час воєнного стану заходи державного нагляду за дотриманням законодавства у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра здійснюються за рішенням НКЕК у порядку, визначеному законодавством.
Це передбачено пунктом 6 постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2022 року №303.
Читайте також про те, що ''Укртелеком'' анонсував запуск U Mobile - нового віртуального мобільного оператора. ''Сімку'' або пакет ''Оптика+Сімка'' вже можна замовити на сайті. Тарифи надаватимуть до 60 ГБ мобільного інтернету.
Раніше ми писали про те, що Центр протидії дезінформації спростував інформацію про те, що в Україні відключатимуть мобільний зв’язок під час повітряних тривог. Напередодні відповідний фейк поширювали у мережі.