ua en ru
Чт, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Мобильная связь работает ненадлежащим образом: что делать абоненту и куда жаловаться

17:44 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Мобильная связь работает ненадлежащим образом: что делать абоненту и куда жаловаться Какие права имеет потребитель мобильной связи (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Потребитель мобильной связи имеет право на качественные коммуникационные сервисы на условиях, определенных контрактом и законодательством. Если связь работает неправильно, возникли проблемы с тарификацией или счетом, абонент может потребовать защиты своих прав.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.

На что имеет право потребитель

Пользователь мобильных услуг имеет право:

  • получать информацию об условиях и стоимости услуг, тарифах, их объеме и условиях изменения;
  • получать услуги в соответствии с условиями заключенного договора;
  • знать условия прекращения или изменения договора;
  • обращаться к поставщику с требованиями, жалобами и предложениями;
  • получать надлежащую информацию об услугах и условиях их предоставления;
  • защищать свои права при ненадлежащем предоставлении услуг.
Читайте также: 5G уже в Одессе: где работает связь нового поколения и как подключиться

Что делать, если есть проблемы со связью

Если мобильная услуга не предоставляется или имеет ненадлежащее качество, а также возникли проблемы с тарификацией или счетом, в первую очередь следует обратиться к оператору и зафиксировать обращение.

Если проблему не устранили, потребитель может обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЕК).

Как работает государственный надзор во время войны

В ходе военного положения меры государственного надзора за соблюдением законодательства в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра осуществляются по решению НКЭК в порядке, определенном законодательством.

Это предусмотрено пунктом 6 постановления Кабинета Министров Украины от 13 марта 2022 №303.

Читайте также о том, что ''Укртелеком'' анонсировал запуск U Mobile - нового виртуального мобильного оператора. ''Симку'' или пакет ''Оптика+Симка'' уже можно заказать на сайте. Тарифы будут предлагать до 60 ГБ мобильного интернета.

Ранее мы писали о том, что Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о том, что в Украине будет отключена мобильная связь во время воздушных тревог. Накануне соответствующий фейк был распространен в сети.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мобильный трафик
Новости
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Кабмин внес Киев и область в зону повышенного риска: что это значит
Аналитика
Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Бункер в каждой квартире. Готова ли Украина к израильским стандартам жилья