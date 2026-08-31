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''Укртелеком'' запускає U Mobile: навіщо компанії ще один мобільний оператор

18:05 31.08.2026 Пн
5 хв
Чи буде новий оператор конкурувати з ''великою трійкою'' та чому не перезапустили ''ТриМоб"
aimg Анастасія Мацепа
''Укртелеком'' запускає U Mobile: навіщо компанії ще один мобільний оператор Фото: ''Укртелеком'' анонсував запуск віртуального мобільного оператора U Mobile ()
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''Укртелеком'' анонсував запуск U Mobile – нового віртуального мобільного оператора. На сайті вже можна передзамовити ''Сімку'' або пакет ''Оптика+Сімка'', а тарифи передбачатимуть до 60 ГБ мобільного інтернету.

Навіщо компанії знадобився новий мобільний бренд та які переваги він може дати абонентам, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • ''Укртелеком'' готує запуск віртуального мобільного оператора U Mobile – вже можна оформити передзамовлення тарифів.
  • U Mobile планує поєднати мобільний зв’язок із фіксованим інтернетом у форматі FMC.
  • Експерт вважає, що новий оператор передусім орієнтуватиметься на чинних клієнтів ''Укртелекому''.
  • Масової конкуренції з ''великою трійкою'' лише за рахунок нової SIM-карти, на думку експерта, очікувати не варто.

Компанія повідомила про новий проєкт у соціальних мережах та оприлюднила посилання на сайт нового бренду.

На сайті U Mobile представлені два продукти – ''Сімка'' та ''Оптика+Сімка''. Користувачі можуть залишити свій номер телефону та оформити передзамовлення.

Напередодні про підготовку до запуску U Mobile повідомила телекомунікаційна спільнота MZU – "Мобільний зв’язок України". За попередньою інформацією, новий оператор працюватиме за моделлю MVNO (Mobile Virtual Network Operator, віртуальний оператор сотового зв’язку), а мобільні послуги планують об’єднати з оптичним інтернетом за технологією GPON у єдині комплексні тарифи для приватних абонентів.

Якими будуть тарифи U Mobile

За даними MZU, лінійка ''Сімка'' включатиме два варіанти пакетів – із 15 ГБ або 60 ГБ мобільного інтернету. В обох випадках передбачатиметься 500 хвилин для дзвінків по Україні та 15 SMS.

Окремою особливістю стане принцип розрахунку. U Mobile планує нараховувати абонентську плату за повний календарний місяць – з 1-го до останнього числа. Три найбільші мобільні оператори України використовують період у чотири тижні.

Навіщо ''Укртелекому'' новий мобільний оператор

Як пояснив для РБК-Україна телеком-експерт та консультант з цифрових технологій Олександр Глущенко, запуск U Mobile є способом утримати абонентів ''Укртелекому'', які користуються фіксованим інтернетом.

''Запуск U Mobile виглядає як запізніла, але логічна спроба захистити власну абонентську базу від відтоку – churn rate – та прив’язати клієнта ще до однієї якірної послуги'', – зазначив експерт.

За його словами, якщо користувач отримуватиме домашній інтернет і мобільний зв’язок у межах одного пакета, йому буде складніше змінити постачальника фіксованого інтернету. Водночас для ''Укртелекому'' це може стати можливістю збільшити середній дохід від абонента – ARPU.

''Мета тут не стільки заробити на кожній окремій SIM-карті, скільки втримати домогосподарство в межах власної екосистеми'', – пояснив Глущенко.

Чому не перезапустили ''ТриМоб"

Водночас експерт звертає увагу на те, що ''Укртелеком'' уже має мобільний актив – ''ТриМоб''. Тому, на його думку, рішення створити окремий бренд є дискусійним.

''В ''Укртелекому'' вже був мобільний актив, ліцензія, сформована – хай і невелика – абонентська база та історія роботи на ринку. Тому виникає логічне питання: чому компанія не проводить перезапуск і модернізацію ''ТриМобу'', а створює новий бренд?'' – зазначив експерт.

На його думку, однією з причин може бути застаріле сприйняття бренду ''ТриМоб'', який асоціюється з епохою 3G. Водночас створення U Mobile дозволяє компанії сформувати нове позиціонування та запропонувати сучасну лінійку послуг.

Чи буде U Mobile конкурувати з ''великою трійкою''

Глущенко не очікує, що новий оператор зможе суттєво змінити розклад сил на українському мобільному ринку.

''На давно сформованому й перенасиченому мобільному ринку U Mobile навряд чи зможе запропонувати щось принципово нове порівняно з ''Київстаром'', Vodafone чи lifecell'', – сказав він.

Основною аудиторією U Mobile, за оцінкою експерта, стануть чинні клієнти ''Укртелекому''. Серед потенційних переваг він називає об’єднання мобільного зв’язку та фіксованого інтернету, єдиний рахунок і можливість отримувати послуги від одного оператора.

Водночас U Mobile залежатиме від мережі базового оператора, оскільки працюватиме за моделлю MVNO.

''Тому його реальна конкурентна перевага – не власне мобільний зв’язок, а ціна пакета та прив’язка SIM-карти до вже наявної послуги фіксованого інтернету ''Укртелекому'''', – наголосив Глущенко.

Чому важливий пакет ''Оптика+Сімка''

Експерт окремо відзначає перспективність об’єднання GPON-інтернету та мобільного зв’язку.

''В умовах енергетичної кризи та блекаутів модель ''Оптика + Сімка'' виглядає особливо привабливою'', – зазначив Глущенко.

За його словами, GPON має перевагу з погляду енергонезалежності: за наявності резервного живлення для роутера й оптичного термінала домашній інтернет може працювати під час відключень електроенергії.

При цьому експерт не очікує масового переходу користувачів від ''великої трійки'' лише заради нової SIM-карти.

Яку абонентську базу може отримати U Mobile

Глущенко називає U Mobile нішевим продуктом, основним завданням якого буде робота з чинною клієнтською базою ''Укртелекому''.

''U Mobile – це класичний нішевий, комплементарний продукт. Його першочергове завдання – обслуговувати поточну клієнтську базу ''Укртелекому'''', – сказав експерт.

За його оцінкою, залучення до 100 тисяч активних абонентів протягом двох-трьох років стало б для такого MVNO значним результатом.

''Якщо за 2–3 роки проєкт залучить від до 100 тисяч активних абонентів, для української моделі MVNO це буде колосальним успіхом'', – зазначив Глущенко.

За даними НКЕК, регулятора у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштових послуг, за перший квартал 2026 року ''ТриМоб'', засновником якого є ''Укртелеком'', мав 60,7 тисячі абонентів мобільного зв’язку.

''Укртелеком'' має й інший досвід роботи на мобільному ринку. У 2007–2011 роках компанія надавала послуги під брендом Utel, після чого продовжила цей напрям через ''ТриМоб''.

Сьогодні ''Укртелеком'' має понад 95 тисяч км оптичної мережі та продовжує модернізацію інфраструктури. У січні-червні 2026 року компанія збільшила загальний дохід на 12,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2,78 млрд грн, а EBITDA зросла на 50% і перевищила 810 млн грн.

Читайте також: Тисячі абонентів пішли: один із мобільних операторів втратив рекордну кількість клієнтів
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