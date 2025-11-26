Мобільний напрям Trinetix став лідером інтеграції ШІ в розробці, - Юрко

У 2025 році, за оцінками дослідницької компанії Gartner, витрати на ґенеративний ШІ можуть сягнути 644 млрд доларів - це зростання на 76,4% порівняно з 2024 роком. На тлі стрімкого розширення ринку корпоративних рішень на базі ШІ, керівництво Trinetix активно впроваджує нові технології на всіх етапах мобільної розробки - від дизайну до тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Trinetix - міжнародна IT-компанія з офісами у США та Україні, що створює цифрові продукти для найбільших корпорацій світу. Її мобільний напрям, Mobile Center of Excellence, яким керує Delivery Director Максим Юрко, інтегрував ШІ в усі ключові процеси створення мобільних застосунків.

У результаті підрозділ зріс більш ніж на 50%, а фінансові показники майже подвоїлися. Це зробило мобільний напрям одним із ключових сервісів компанії.

Хто такий Максим Юрко

Максим Юрко - Delivery Director (директор з управління проєктами) Mobile Center of Excellence у Trinetix Inc. Понад 15 років в індустрії: починав кар’єру як веб- і UX/UI-дизайнер, згодом очолив мобільний напрям компанії. Як провідний фахівець, він відповідає не лише за технології та продукти, а й за стратегію, бізнес-показники та розвиток партнерств із глобальними клієнтами.

Професійна діяльність Юрка отримала міжнародне визнання. У 2025 році він пройшов відбір і здобув престижний статус Fellowship Member у Hackathon Raptors, увійшовши до кола визнаних експертів міжнародної спільноти з 30 країн. Також є дійсним членом IEEE - найбільшої у світі організації інженерів і технологів з понад 400 тис. учасників.

У 2024 році його офіційно запросили до журі BrainTech Awards (нарівні зі створювачем Python Гвідо ван Россумом, який приєднався роком раніше). Окрім того, Максим виступав суддею на внутрішньому AI-хакатоні xGames у 2024-му.

Як вдалося подвоїти показники

Інструменти ШІ використовуються на всіх ключових стадіях: дизайнери швидше створюють прототипи, тестувальники автоматично знаходять помилки, а розробники застосовують AI-асистентів для написання коду. Це дозволило скоротити час виведення мобільних продуктів на ринок приблизно на 30%.

Mobile Center of Excellence під керівництвом Юрка налічує близько 100 спеціалістів - мобільних і фронтенд-розробників, архітекторів, QA-інженерів, DevOps, бізнес-аналітиків, а також продуктових і дизайн-лідерів. Підрозділ забезпечує повний цикл розробки мобільних рішень - від ідеї до впровадження й підтримки.

Ключові проєкти та досягнення

Серед досягнень Юрка - створення для глобальної компанії з “Великої четвірки” екосистеми з 75+ мобільних застосунків і впровадження захищеного внутрішнього App Store, яким користуються понад 400 000 співробітників у всьому світі. Команда брала участь у редизайні мобільного застосунку найбільшого сервісу доставки їжі в США, продукти якого щодня обробляють сотні тисяч замовлень.

У США Максим Юрко також керував програмою цифрової трансформації великої американської компанії у сфері управління відходами - його команда розробила мобільний застосунок, клієнтський портал і веб-платформу, що об’єднали роботу B2C- та B2B-напрямів. У 2015 році він підготував і виграв тендер для Credit Agricole Bank — перший великий проєкт Trinetix у фінансовому секторі, який став важливою віхою для мобільного напряму. Крім цього, експерт проводив стратегічні воркшопи для керівників компаній зі списку Fortune 500 у США, Європі та Азії, допомагаючи формувати продуктові стратегії та дорожні карти.