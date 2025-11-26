Мобильное направление Trinetix стало лидером интеграции ИИ в разработке, - Юрко
В 2025 году, по оценкам исследовательской компании Gartner, расходы на генеративный ИИ могут достичь 644 млрд долларов - это рост на 76,4% по сравнению с 2024 годом. На фоне стремительного расширения рынка корпоративных решений на базе ИИ, руководство Trinetix активно внедряет новые технологии на всех этапах мобильной разработки - от дизайна до тестирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
Trinetix - международная IT-компания с офисами в США и Украине, создающая цифровые продукты для крупнейших корпораций мира. Ее мобильное направление, Mobile Center of Excellence, которым руководит Delivery Director Максим Юрко, интегрировал ИИ во все ключевые процессы создания мобильных приложений.
В результате подразделение выросло более чем на 50%, а финансовые показатели почти удвоились. Это сделало мобильное направление одним из ключевых сервисов компании.
Кто такой Максим Юрко
Максим Юрко - Delivery Director (директор по управлению проектами) Mobile Center of Excellence в Trinetix Inc. Более 15 лет в индустрии: начинал карьеру как веб- и UX/UI-дизайнер, впоследствии возглавил мобильное направление компании. Как ведущий специалист, он отвечает не только за технологии и продукты, но и за стратегию, бизнес-показатели и развитие партнерств с глобальными клиентами.
Профессиональная деятельность Юрка получила международное признание. В 2025 году он прошел отбор и получил престижный статус Fellowship Member в Hackathon Raptors, войдя в круг признанных экспертов международного сообщества из 30 стран. Также является действительным членом IEEE - крупнейшей в мире организации инженеров и технологов с более 400 тыс. участников.
В 2024 году его официально пригласили в жюри BrainTech Awards (наравне с создателем Python Гвидо ван Россумом, который присоединился годом ранее). Кроме того, Максим выступал судьей на внутреннем AI-хакатоне xGames в 2024-м.
Как удалось удвоить показатели
Инструменты ИИ используются на всех ключевых стадиях: дизайнеры быстрее создают прототипы, тестировщики автоматически находят ошибки, а разработчики применяют AI-ассистентов для написания кода. Это позволило сократить время вывода мобильных продуктов на рынок примерно на 30%.
Mobile Center of Excellence под руководством Юрка насчитывает около 100 специалистов - мобильных и фронтенд-разработчиков, архитекторов, QA-инженеров, DevOps, бизнес-аналитиков, а также продуктовых и дизайн-лидеров. Подразделение обеспечивает полный цикл разработки мобильных решений - от идеи до внедрения и поддержки.
Ключевые проекты и достижения
Среди достижений Юрка - создание для глобальной компании из "Большой четверки" экосистемы из 75+ мобильных приложений и внедрение защищенного внутреннего App Store, которым пользуются более 400 000 сотрудников по всему миру. Команда участвовала в редизайне мобильного приложения крупнейшего сервиса доставки еды в США, продукты которого ежедневно обрабатывают сотни тысяч заказов.
В США Максим Юрко также руководил программой цифровой трансформации крупной американской компании в сфере управления отходами - его команда разработала мобильное приложение, клиентский портал и веб-платформу, объединившие работу B2C- и B2B-направлений. В 2015 году он подготовил и выиграл тендер для Credit Agricole Bank - первый крупный проект Trinetix в финансовом секторе, который стал важной вехой для мобильного направления. Кроме этого, эксперт проводил стратегические воркшопы для руководителей компаний из списка Fortune 500 в США, Европе и Азии, помогая формировать продуктовые стратегии и дорожные карты.
Собственные методики и фреймворки
Кроме внедрения ИИ, Максим Юрко развивает собственные подходы. Под его руководством в Trinetix появился discovery-фреймворк, который позволяет за 1-2 дня совместно с клиентом сформировать концепцию продукта вместо месяцев аналитики. Он внедрил практику быстрых дизайн-воркшопов и инициировал создание внутренних инструментов и шаблонов, ускоряющих выпуск приложений и уменьшающих затраты.
"ИИ - лишь часть нашей работы. Мы разработали глобальный подход, целую экосистему, которая позволяет корпорациям управлять десятками приложений как единым продуктом. Получилось успешно. Теперь нашими решениями ежедневно пользуются миллионы людей по всему миру", - отметил он.