Мобильное направление Trinetix стало лидером интеграции ИИ в разработке, - Юрко

В 2025 году, по оценкам исследовательской компании Gartner, расходы на генеративный ИИ могут достичь 644 млрд долларов - это рост на 76,4% по сравнению с 2024 годом. На фоне стремительного расширения рынка корпоративных решений на базе ИИ, руководство Trinetix активно внедряет новые технологии на всех этапах мобильной разработки - от дизайна до тестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Trinetix - международная IT-компания с офисами в США и Украине, создающая цифровые продукты для крупнейших корпораций мира. Ее мобильное направление, Mobile Center of Excellence, которым руководит Delivery Director Максим Юрко, интегрировал ИИ во все ключевые процессы создания мобильных приложений.

В результате подразделение выросло более чем на 50%, а финансовые показатели почти удвоились. Это сделало мобильное направление одним из ключевых сервисов компании.

Кто такой Максим Юрко

Максим Юрко - Delivery Director (директор по управлению проектами) Mobile Center of Excellence в Trinetix Inc. Более 15 лет в индустрии: начинал карьеру как веб- и UX/UI-дизайнер, впоследствии возглавил мобильное направление компании. Как ведущий специалист, он отвечает не только за технологии и продукты, но и за стратегию, бизнес-показатели и развитие партнерств с глобальными клиентами.

Профессиональная деятельность Юрка получила международное признание. В 2025 году он прошел отбор и получил престижный статус Fellowship Member в Hackathon Raptors, войдя в круг признанных экспертов международного сообщества из 30 стран. Также является действительным членом IEEE - крупнейшей в мире организации инженеров и технологов с более 400 тыс. участников.

В 2024 году его официально пригласили в жюри BrainTech Awards (наравне с создателем Python Гвидо ван Россумом, который присоединился годом ранее). Кроме того, Максим выступал судьей на внутреннем AI-хакатоне xGames в 2024-м.

Как удалось удвоить показатели

Инструменты ИИ используются на всех ключевых стадиях: дизайнеры быстрее создают прототипы, тестировщики автоматически находят ошибки, а разработчики применяют AI-ассистентов для написания кода. Это позволило сократить время вывода мобильных продуктов на рынок примерно на 30%.

Mobile Center of Excellence под руководством Юрка насчитывает около 100 специалистов - мобильных и фронтенд-разработчиков, архитекторов, QA-инженеров, DevOps, бизнес-аналитиков, а также продуктовых и дизайн-лидеров. Подразделение обеспечивает полный цикл разработки мобильных решений - от идеи до внедрения и поддержки.

Ключевые проекты и достижения

Среди достижений Юрка - создание для глобальной компании из "Большой четверки" экосистемы из 75+ мобильных приложений и внедрение защищенного внутреннего App Store, которым пользуются более 400 000 сотрудников по всему миру. Команда участвовала в редизайне мобильного приложения крупнейшего сервиса доставки еды в США, продукты которого ежедневно обрабатывают сотни тысяч заказов.

В США Максим Юрко также руководил программой цифровой трансформации крупной американской компании в сфере управления отходами - его команда разработала мобильное приложение, клиентский портал и веб-платформу, объединившие работу B2C- и B2B-направлений. В 2015 году он подготовил и выиграл тендер для Credit Agricole Bank - первый крупный проект Trinetix в финансовом секторе, который стал важной вехой для мобильного направления. Кроме этого, эксперт проводил стратегические воркшопы для руководителей компаний из списка Fortune 500 в США, Европе и Азии, помогая формировать продуктовые стратегии и дорожные карты.