Мобільні оператори будуть резервувати номери загиблих чи зниклих бійців на 2 роки

"Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення "Коханий приєднався до Viber". Коли його немає серед живих", - написав він.

Для того, щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти військових. Таким чином номер не надійде в продаж протягом 2 років.

Як зарезервувати номер?

Слід звернутися до служби підтримки оператора. У Kyivstar за номером 0800300466 , у lifecell - 0800205433 .

, у . Повідомте номер для резерву

Зазначте, від кого звернення

Очікуйте SMS з рішенням

Наразі послуга працює в тестовому режимі.

Нагадаємо, раніше в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб.

Українцям пояснювали, як можна отримати витяг про безвісти зниклого родича.

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