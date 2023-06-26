Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших бойцов на 2 года

Мобильные операторы смогут на два года зарезервировать номера погибших или пропавших военных, чтобы их не смогли свободно приобрести посторонние люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет в живых", - написал он.
Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести военных. Таким образом, номер не поступит в продажу в течение 2 лет.
В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.
Напомним, ранее в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.
Украинцам объясняли, как можно получить выдержку о без вести пропавшем родственнике.
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