Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших бойцов на 2 года

"Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "Любимый присоединился к Viber". Когда его нет в живых", - написал он.

Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести военных. Таким образом, номер не поступит в продажу в течение 2 лет.

Как зарезервировать номер?

Следует обратиться в службу поддержки оператора. У Kyivstar по номеру 0800300466 , у lifecell - 0800205433 .

, у . Сообщите номер для резерва

Укажите, от кого обращение

Ожидайте SMS с решением

В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.

Напомним, ранее в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц.

Украинцам объясняли, как можно получить выдержку о без вести пропавшем родственнике.

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