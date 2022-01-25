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Мобильная связь по паспорту: нардепы разблокировали подписание закона

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Киев, Вторник 25 января 2022 14:01
Мобильная связь по паспорту: нардепы разблокировали подписание закона Фото: Рада разблокировала подписание закона об идентификации абонентов мобильной связи (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада разблокировала подписание закона (№6055-П). Он регулирует создание регулятора, отвечающего за качество связи и интернета в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Так, нардепы "провалили” поддержку проекта постановления, которым предлагалось отменить решение о принятии законопроекта “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи”.

"В связи с тем, что мы отклонили это постановление, хочу внести предложение. Этот законопроект должен был вступить в действие с 1 января. В то же время из-за блокирования этим постановлением, эта норма осталась", - председатель ВР Руслан Стефанчук.

Таким образом, парламентарии внесли изменения в указанный законопроект, (он должен был вступить в силу 1 января), однако этому помешало блокировка документа.

Теперь Рада внесла поправку и отныне закон должен вступить в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Соответствующее решение поддержали 239 нардепов.

Напомним, осенью Верховная рада приняла законопроект, которым предусмотрено создание нового регулятора. Он будет отвечать за качество связи и интернета в стране.

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