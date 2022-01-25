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Мобільний зв’язок за паспортом: нардепи розблокували підписання закону

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 14:01
Мобільний зв’язок за паспортом: нардепи розблокували підписання закону Фото: Рада розблокувала підписання закону про ідентифікацію абонентів мобільного зв’язку (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада розблокувала підписання закону (№6055-П). Він регулює створення регулятора, що відповідатиме за якість зв'язку та інтернету в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Так, нардепи “провалили” підтримку проекту постанови, яким пропонувалося скасувати рішення про ухвалення законопроекту “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку”.

"У зв'язку з тим, що ми відхилили цю постанову, хочу внести пропозицію. Цей законопроєкт повинен був вступити в дію з 1 січня. Водночас через блокування цією постановою, ця норма залишилась", - голова ВР Руслан Стефанчук.

Таким чином, парламентарі внесли зміни до вказаного законопроекту, (він мав вступити в силу 1 січня), однак цьому завадило блокування документу.

Тепер Рада внесла поправку і відтепер закон має набути чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Відповідне рішення підтримали 239 нардепів.

Нагадаємо, восени Верховна рада прийняла законопроект, яким передбачено створення нового регулятора. Він відповідатиме за якість зв'язку та інтернету в країні.

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