В Украине появится новый регулятор. Будет отвечать за качество связи и интернета
Фото: новый регулятор будет мониторить качество связи (Matthew Horwood/Getty Images)
Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, которым предусмотрено создание нового регулятора. Он будет отвечать за качество связи и интернета в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.
Законопроект №6055 поддержали 240 нардепов. Документ предполагает создание Национальной комиссии, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи.
Ожидается, что благодаря работе нового регулятора покрытие скоростного интернета и мобильной связи в Украине улучшится, поскольку комиссия будет мониторить качество услуг, которые предоставляют операторы.
На этом направлении новая комиссия будет работать вместо НКРСИ. Регулятор будет:
- определять населенные пункты без интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление таких услуг;
- осуществлять государственный контроль за деятельностью операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;
- заниматься внесудебным урегулированием споров между потребителями и операторами/провайдерами;
- мониторить качество электронных коммуникационных услуг.