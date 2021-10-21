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В Украине появится новый регулятор. Будет отвечать за качество связи и интернета

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Киев, Четверг 21 октября 2021 17:36
В Украине появится новый регулятор. Будет отвечать за качество связи и интернета Фото: новый регулятор будет мониторить качество связи (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, которым предусмотрено создание нового регулятора. Он будет отвечать за качество связи и интернета в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Законопроект №6055 поддержали 240 нардепов. Документ предполагает создание Национальной комиссии, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи.

Ожидается, что благодаря работе нового регулятора покрытие скоростного интернета и мобильной связи в Украине улучшится, поскольку комиссия будет мониторить качество услуг, которые предоставляют операторы.

На этом направлении новая комиссия будет работать вместо НКРСИ. Регулятор будет:

  • определять населенные пункты без интернета, мобильной связи и обеспечивать предоставление таких услуг;
  • осуществлять государственный контроль за деятельностью операторов/провайдеров и поставщиков почтовых услуг;
  • заниматься внесудебным урегулированием споров между потребителями и операторами/провайдерами;
  • мониторить качество электронных коммуникационных услуг.
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