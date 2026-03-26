"Мобілізував" 8 вантажівок у бізнесу: на Київщині судитимуть ексначальника ТЦК

Деталі злочинної схеми

За даними ДБР, слідство встановило, що посадовець без законних підстав вилучив транспорт у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями.

Процедуру проводили без належних документів, а акти приймання-передачі оформлювали "заднім числом".

Хоча автівки вилучали під приводом потреб Збройних Сил України, до військових частин вони так і не потрапили.

Через дії експосадовця бізнес зазнав збитків на суму понад 4 млн гривень.

Суд та можливе покарання

Наразі частину шкоди відшкодовано - три автомобілі вартістю близько 1 млн гривень передали на потреби ЗСУ.

Дії обвинуваченого кваліфікували як перевищення влади в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Колишньому начальнику ТЦК загрожує до 12 років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.