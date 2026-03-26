"Мобілізував" 8 вантажівок у бізнесу: на Київщині судитимуть ексначальника ТЦК

Колишнього начальника одного з районних ТЦК Київської області судитимуть за незаконне вилучення восьми автомобілів у підприємців нібито для потреб армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
За даними ДБР, слідство встановило, що посадовець без законних підстав вилучив транспорт у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями.
Процедуру проводили без належних документів, а акти приймання-передачі оформлювали "заднім числом".
Хоча автівки вилучали під приводом потреб Збройних Сил України, до військових частин вони так і не потрапили.
Через дії експосадовця бізнес зазнав збитків на суму понад 4 млн гривень.
Наразі частину шкоди відшкодовано - три автомобілі вартістю близько 1 млн гривень передали на потреби ЗСУ.
Дії обвинуваченого кваліфікували як перевищення влади в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Колишньому начальнику ТЦК загрожує до 12 років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Нагадаємо, це не перший випадок викриття зловживань серед керівництва військкоматів. Раніше у керівника обласного ТЦК у Львівській області виявили прихованих статків на 8 млн гривень. Посадовець не задекларував будинок, землю та автомобілі, оформивши їх на родичів.
Також наприкінці 2025 року правоохоронці проводили обшуки у керівника Закарпатського обласного ТЦК Андрія Савчука та його підлеглих у межах розслідування можливих корупційних схем.
Крім того, на початку 2026 року Вищий антикорупційний суд конфіскував елітний будинок у колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК. Активи посадовця на суму понад 3,8 млн гривень було визнано необґрунтованими.