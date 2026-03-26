"Мобилизовал" 8 грузовиков у бизнеса: на Киевщине будут судить экс-начальника ТЦК

Детали преступной схемы

По данным ГБР, следствие установило, что чиновник без законных оснований изъял транспорт у двух предприятий, которые занимаются грузовыми перевозками.

Процедуру проводили без надлежащих документов, а акты приема-передачи оформляли "задним числом".

Хотя машины изымали под предлогом потребностей Вооруженных Сил Украины, в воинские части они так и не попали.

Из-за действий экс-чиновника бизнес понес убытки на сумму более 4 млн гривен.

Суд и возможное наказание

Сейчас часть ущерба возмещена - три автомобиля стоимостью около 1 млн гривен передали на нужды ВСУ.

Действия обвиняемого квалифицировали как превышение власти в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Бывшему начальнику ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы. Обвинительный акт уже направлен в суд.