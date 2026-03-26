Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Мобилизовал" 8 грузовиков у бизнеса: на Киевщине будут судить экс-начальника ТЦК

17:10 26.03.2026 Чт
2 мин
ГБР завершило расследование в отношении бывшего военкома
aimg Сергей Козачук
Фото: экс-начальнику ТЦК на Киевщине грозит 12 лет тюрьмы (Getty Images)

Бывшего начальника одного из районных ТЦК Киевской области будут судить за незаконное изъятие восьми автомобилей у предпринимателей якобы для нужд армии.

Детали преступной схемы

По данным ГБР, следствие установило, что чиновник без законных оснований изъял транспорт у двух предприятий, которые занимаются грузовыми перевозками.

Процедуру проводили без надлежащих документов, а акты приема-передачи оформляли "задним числом".

Хотя машины изымали под предлогом потребностей Вооруженных Сил Украины, в воинские части они так и не попали.

Из-за действий экс-чиновника бизнес понес убытки на сумму более 4 млн гривен.

Суд и возможное наказание

Сейчас часть ущерба возмещена - три автомобиля стоимостью около 1 млн гривен передали на нужды ВСУ.

Действия обвиняемого квалифицировали как превышение власти в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Бывшему начальнику ТЦК грозит до 12 лет лишения свободы. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Скандалы с руководителями ТЦК

Напомним, это не первый случай разоблачения злоупотреблений среди руководства военкоматов. Ранее у руководителя областного ТЦК во Львовской области обнаружили скрытое состояние на 8 млн гривен. Чиновник не задекларировал дом, землю и автомобили, оформив их на родственников.

Также в конце 2025 года правоохранители проводили обыски у руководителя Закарпатского областного ТЦК Андрея Савчука и его подчиненных в рамках расследования возможных коррупционных схем.

Кроме того, в начале 2026 года Высший антикоррупционный суд конфисковал элитный дом у бывшего начальника Запорожского областного ТЦК. Активы чиновника на сумму более 3,8 млн гривен были признаны необоснованными.

