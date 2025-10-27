Мобілізували з відстрочкою: як захистити свої права та що робити

"Наприклад, людину доставляють до будівлі ТЦК та СП, вона відкриває застосунок "Резерв+", а дані про відстрочку зникли. У цей час Територіальний центр починає процедуру мобілізації. Уже в навчальному центрі відстрочка знову з’являється в "Резерв+", але це ніяк не впливає на рішення про мобілізацію", - пояснює юрист.

Він наголошує, що така ситуація складна й потребує залучення правоохоронних органів і судових процесів. Гончаренко говорить, що у подібних випадках потрібно звертатися по допомогу до адвоката та доводити незаконність дій у суді. Позасудовий спосіб вирішення таких ситуацій майже неможливий.