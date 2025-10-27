UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Мобілізували з відстрочкою: як захистити свої права та що робити

Фото: Мобілізація в Україні (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Тетяна Веремєєва

Мобілізація особи, яка має законну відстрочку, є неможливою, адже відтермінування прямо забороняє такі дії. Однак на практиці все ж трапляються випадки порушення прав громадян.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

"Наприклад, людину доставляють до будівлі ТЦК та СП, вона відкриває застосунок "Резерв+", а дані про відстрочку зникли. У цей час Територіальний центр починає процедуру мобілізації. Уже в навчальному центрі відстрочка знову з’являється в "Резерв+", але це ніяк не впливає на рішення про мобілізацію", - пояснює юрист.

Він наголошує, що така ситуація складна й потребує залучення правоохоронних органів і судових процесів. Гончаренко говорить, що у подібних випадках потрібно звертатися по допомогу до адвоката та доводити незаконність дій у суді. Позасудовий спосіб вирішення таких ситуацій майже неможливий.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні діятимуть нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Деякі відстрочки будуть продовжуватися автоматично, а подати більшість заяв можна через застосунок "Резерв+" або у ЦНАП. ТЦК більше не приймають заяви безпосередньо.

Для громадян без смартфона або з паперовими документами оформлення можливе лише через ЦНАП, який сканує документи та передає їх до ТЦК для ухвалення рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКМобілізація в УкраїніПовістки