Общество Образование Деньги Изменения

Мобилизовали с отсрочкой: как защитить свои права и что делать

Фото: Мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Татьяна Веремеева

Мобилизация лица, имеющего законную отсрочку, невозможна, ведь отсрочка прямо запрещает такие действия. Однако на практике все же встречаются случаи нарушения прав граждан.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

"Например, человека доставляют в здание ТЦК и СП, он открывает приложение "Резерв+", а данные об отсрочке исчезли. В это время Территориальный центр начинает процедуру мобилизации. Уже в учебном центре отсрочка снова появляется в "Резерв+", но это никак не влияет на решение о мобилизации", - объясняет юрист.

Он отмечает, что такая ситуация сложная и требует привлечения правоохранительных органов и судебных процессов. Гончаренко говорит, что в подобных случаях нужно обращаться за помощью к адвокату и доказывать незаконность действий в суде. Внесудебный способ решения таких ситуаций почти невозможен.

Напомним, с 1 ноября в Украине будут действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Некоторые отсрочки будут продлеваться автоматически, а подать большинство заявлений можно через приложение "Резерв+" или в ЦПАУ. ТЦК больше не принимают заявления напрямую.

Для граждан без смартфона или с бумажными документами оформление возможно только через ЦПАУ, который сканирует документы и передает их в ТЦК для принятия решения.

