Мобилизовали с отсрочкой: как защитить свои права и что делать

"Например, человека доставляют в здание ТЦК и СП, он открывает приложение "Резерв+", а данные об отсрочке исчезли. В это время Территориальный центр начинает процедуру мобилизации. Уже в учебном центре отсрочка снова появляется в "Резерв+", но это никак не влияет на решение о мобилизации", - объясняет юрист.

Он отмечает, что такая ситуация сложная и требует привлечения правоохранительных органов и судебных процессов. Гончаренко говорит, что в подобных случаях нужно обращаться за помощью к адвокату и доказывать незаконность действий в суде. Внесудебный способ решения таких ситуаций почти невозможен.