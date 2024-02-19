Мобілізовані башкири уникають участі в бойових діях проти України, - ЦНС

Учасники українського підпілля зафіксували наявність відповідних преференцій у війську окупантів за етнічною ознакою.

Так, офіцери башкирської національності переводять своїх земляків у небойові підрозділи та постійно заохочують нагородами. Зокрема, башкири перемістилися в другий ешелон на Кремінському напрямку та поблизу Авдіївки, обмежившись лише логістичною підтримкою та ремонтно-евакуаційним забезпеченням передових підрозділів росіян.

"Таким чином вони (офіцери. - ред.) намагаються максимально вберегти мобілізованих башкирів, щоб продовжити народно-визвольний рух у Башкортостані. На цьому тлі військовослужбовці росіяни вже неодноразово мали конфлікти з представниками татарських національностей", - йдеться у повідомленні.

Протести в Росії

В середині січня у Республіці Башкортостан відбулася одна з найбільших акцій протесту в Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Мітингувальники вийшли на захист місцевого екоактивіста Фаїля Алсинова, якого звинуватили в "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі" та засудили до чотирьох років колонії. Російська поліція масово застосувала проти людей жорстку силу. Протести охопили значну територію Башкортостану, включно зі столицею регіону - містом Уфа.

Тим часом у різних містах Росії набирають обертів протести родичів мобілізованих російських солдатів під назвою "Путь домой". Кремль намагається задавити протести, силовики затримують деяких їх учасників.

Востаннє масштабні протести в Росії були після оголошення Путіним так званої "часткової мобілізації" у вересні 2022 року. Тоді протести відбулися у різних регіонах РФ. Зокрема, у столиці Дагестану Махачкалі під час мітингів масово арештовували людей.

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