Про мобілізацію, зменшення уряду та 1 млн дронів: головне із прес-конференції Зеленського

Кілька нових Patriot будуть захищати Україну взимку

"Ця зима інша, вона також з викликами, на жаль, з втратами, але все ж таки з меншими. Ми щомісяця стаємо потужнішими. Було у мене серйозне відрядження з командою. Кілька, не буду казати кількість, кілька нових систем Patriot будуть захищати нашу країну взимку", - сказав Зеленський.

При цьому він не став уточнювати кількість систем, поки вони не стануть за озброєння.

Пізніше він також заявив, що Україна очікує один Patriot від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про запит на мобілізацію 450-500 тисяч людей

Президент розповів, що Генштаб та головком подавали запит на мобілізацію 450-500 тисяч людей. Але, за його словами, потрібні аргументи, оскільки це питання додаткових грошей і забезпечення.

"Головком і Генштаб звернулися на рівні Ставки щодо мобілізації. Питання чутливе. Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіциту. І їх погляд був, вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це серйозна цифра і я сказав, що мені треба більше аргументів. Бо це питання людей, питання справедливості, питання обороноздатності і питання фінансів", - сказав Зеленський.

Що стосується фінансів, то мобілізація у такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 млрд гривень, додав Зеленський.

США не зрадять Україну

"Що стосується фінансової допомоги. Працюємо дуже сильно над цим. Я впевнений, що США нас не зрадять і те, про що ми домовилися в США буде виконано в повному обсязі", - сказав президент.

Чи закінчиться війна у 2024 році?

Президент у відповідь РБК-Україна про те, чи закінчиться війна Росії проти України у 2024 році, сказав, що ніхто цього не знає.

"Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші чи західні. Коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - сказав Зеленський.

Глава держави відповів, що довгострокова допомога все одно буде плечем, якщо будуть ризики. На сьогодні є точно: Бельгія - 1,7 млрд, Данія - 4,2 млрд, Південна Корея - 2,3 млрд, Латвія, Литва та Нідерланди - це сотні мільйонів, Норвегія - 7,5 млрд, Франція - 2 млрд, Німеччина - 8 млрд, Швеція - більше 0,5 млрд і буде багатомільярдна допомога від Японії.

"Це потужний базис, якщо у нас будуть ризики. На відповідні суми ми будемо розраховувати… Дуже велика сума - це і мілітарі допомога", - зазначив він.

Про скандали з депутатами

"Вибори у війну складно провести. Є відсоток нардепів, які все ж працюють. Якщо ми готові на такі шляхи зміни ВР, треба змінювати закони та проводити вибори. Прийняли європейські закони, які відкриють шлях до 50 мільярдів допомоги. А є ті, хто не є моральним прикладом", - каже президент.

При цьому він зазначив, наступне: не вважаю, що депутат, який гуляє, чимось відрізняється від бізнесмена, який запускає салюти на день народження.

"Всі державні діячі мають бути прикладом - такого, на жаль, немає. Що можу зробити? Не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а вибори не можна проводити під час війни", - додав Зеленський.

Про Орбана

Зеленський сказав, що ніколи не спілкувався з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном про мирні переговори з Росією.

Також він розповів, що пропонував Орбану провести офіційну зустріч, але угорський прем'єр ніякої відповіді дати не зміг.

"Іноді його політика не дуже дружня до нас. Я казав йому про це", - каже Зеленський.

"Хочу зменшити уряд"

Глава держави заявив, що хоче зменшити уряд, але для цього немає грошей. Також він розповів, що не може дозволити собі позбутися кого-небудь зі своєї команди.

"Я не можу їх змінювати, ми станемо слабшими. Буде менше ППО, менше допомоги. Не можу дозволити цього собі", - вважає Зеленський.

Війна на Близькому Сході та розфокус уваги від України

Президент визнав, що війна на Близькому Сході. Також він заявив, що був готовий поїхати в Ізраїль після вторгнення ХАМАС.

"Це розфокусування уваги, я про це говорив, це не нова інформація для вас. Розфокус допомоги світу, розфокус консолідації навколо України, розфокус підтримки України на різних міжнародних майданчиках, розфокус теми України в інформаційному просторі. Все це комплексно і дуже погано впливає на стійкість України та допомогу", - каже Зеленський.

Про Трампа

Глава держави висловив думку, що у Дональда Трампа буде точно інша політика, якщо він знову прийде до влади в США.

"Він інша людина, якщо він стане президентом США, але не нам обирати. Ми повинні тверезо дивитись на те, що лідер має вплив на суспільство. Але якщо політика Трампа буде дуже економною, то це сильно вплине на хід війни в Україні. І на це може зреагувати весь світ - точно не позитивно", - зазначив президент України.

Про стосунки з керівництвом Польщі: "Я не ганчірка якась"

"Коли українці побачили конфлікт лідерів (Польщі та України - ред.), вони почали захищати Польщу. Ми втратили сотні мільйонів доларів, ми втратили частину врожаю, ми це втрачали щоденно. І ми почали втрачати політичні відносини. Я не ганчірка якась, я захищаю інтереси України", - заявив Зеленський.

Президент додав, що українці своїм життям захищають незалежність Польщі.

Стратегія війни не зміниться - це кордони 1991 року

"Стратегія захисту України не може бути змінена, згідно з нашою Конституцією. Може змінитися тактика, після того, як врахують результати контрнаступу, це буде зрозуміло до кінця 2023 року", - каже Зеленський.

Він також зазначив: "життя так змінилося, що мені тепер потрібен перекладач із російської".

Також український лідер прокоментував питання щодо гарантій безпеки. Він зауважив, що процес йде повільніше ніж він розраховував.

Про відносини із Залужним

"Стосунки з Залужним робочі. Він відповідає за результат на полі бою як Головнокомандувач. Допомагати комусь розвивати конфлікт не буду", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що планує і надалі працювати із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Чекаю рішення про мобілізацію, чекаю результатів на поле бою, чекаю на рішення допомоги бійцям на фронті. Є стратегія - чекаю результатів та деталі", - додав президент.

"1 воїн - це 6 людей які сплачують податки"

Президент особливо підкреслив, що чекає подробиць стосовно мобілізації, оскільки "хочеться заступитися за цивільних, адже 1 військового "утримують" 6 цивільних".

"Один воїн - 6 людей в цивільному житті, що сплачують податки. Коли ми говоримо про мобілізацію, то 500 тисяч необхідних мобілізованих помножте на 6 платників податків. І зрозумійте, як нам знайти плюс 3 мільйони платників податків з січня", - пояснив президент.

Процес обміну полоненими ускладнився

"Процес обміну ускладнено, цей трек працює, він уповільнився через причини з боку РФ, трек відкриється, зараз працюють над достатньо непоганою кількістю наших хлопців, щоб їх повернути", - наголосив глава держави.

Він також додав, що над питанням повернення кримчан українська сторона працювала з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, але поки що - безуспішно.

Про вступ до НАТО

Зеленський підкреслив, що повноцінний вступ України до НАТО є "найпотужнішим варіантом" для гарантування безпеки нашої країни.

"Але нас не запрошують в НАТО", - каже президент.

Глава держави підкреслив, що наразі Україна не отримувала від офіційних партнерів жодних пропозицій також про так званий "частковий вступ" України до Альянсу, однак чув обговорення цих ідей і ставиться до них украй скептично.

"Сигнали з приводу часткової участі якоїсь (в Альянсі - ред.) - це маячня. Без образ для тих, хто таке говорить", - додав президент.

Про можливість перемовин із РФ та "формулу миру"

"Запиту від Росії не бачу, в риториці бачу тільки нахабство і вбивство", - каже Зеленський.

Він зауважив, що єдиний майданчик - це "формула миру".

Також Зеленський анонсував зустрічі в форматі "формули миру" в на Всесвітньому економічному форумі в Давосі та саміт на рівні світових лідерів.

"Закон про мобілізацію жінок не підпишу"

Зеленський заявив, що не підтримає законопроєкт щодо можливої мобілізації жінок: "Жінок - ні, не підпишу (законопроєкт - ред.)".

Що стосується мобілізації молодшого віку (25 років), за умови викладення усіх аргументів стосовно необхідності, то з цим президент погодиться.

"Що стосується 25-ти років - якщо всі аргументи буде викладено і на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь", - додав глава держави.

Про цілі на фронті у 2024 році

"Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складності на півдні, тому що всі говорили про наші плани, всі розглядали деталі… Ну, воно так не злітає з РФ, у якої зброї більше. Не можу вам сказати жодної деталі з наших контрнаступальних та оборонних дій наступного року", - пояснив президент.

Україна виробить 1 мільйон дронів наступного року

Президент пообіцяв виготовлення мільйона дронів вітчизняного виробництва, а також збільшення обсягів виробництва артилерії.

"Багато різних питань, треба над цим працювати", - сказав він.

Про відкриття аеропорту "Бориспіль"

"Бориспіль - це як Чорне море, відкриття "Борисполя" - це буде перемога української ППО, це буде говорити про те, що Україна перемагає, ми ставимо таке питання нашим колегам", - запевнив Зеленський.

Зменшення допомоги переселенцям не буде

"Що стосується збільшення, не можу поки підтвердити через виклики, пов'язані зі збільшенням оборонного бюджету. Не можу сказати зараз, точно все підраховано буде до кінця року. В новий рік ми матимемо повне розуміння", - зазначив Зеленський.

Про можливість множинного громадянства

Президент вважає, що багато українців повернуться до України, коли буде посилено ППО та зменшено допомогу нашим людям у ЄС та США. У зв'язку з чим Зеленський закликав тих, хто виїхав за кордон, особливо жінок та дітей, "не поспішати відмовлятися від українського громадянства".

Також президент висловив переконання, що Україні слід повертатися до питання про множинне громадянство, аби якомога більше українців, які залишили країну через війну, повернулися додому.

"Множинне громадянство - це нормально. Українців дійсно є 60 мільйонів у світі і не всім обов'язково жити в Україні", - вважає президент.

Про Безуглу

"Що стосується якихось коментів Facebook, я не займаюсь цим, у мене немає часу на зайві діалоги… А що стосується Мар'яни (Безуглої, - ред), є ще кілька людей, дуже складно. Вони люблять коментувати на лайкати у Facebook… Мені здається, нам всім треба давати результат державі постійний, а селфі - встигнемо", - сказав Зеленський.

Якими були попередні конференції Зеленського

Нагадаємо, що перед цим президент України Володимир Зеленський зустрічався з представниками ЗМІ 6 червня, цього дня в нашій країні відзначають День журналіста. Тоді захід тривав всього півтори години та проходив в Маріїнському палаці за круглим столом. Журналістів збирали лише з українських видань, було 18 представників.

До цього ж велику прес-конференцію Зеленський проводив на річницю вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2023 року. Президент відповідав на питання у прямому ефірі близько 2,5 години, а на захід були акредитовані близько 320 журналістів зі 170 видань, серед яких були й іноземні ЗМІ.

Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення РФ глава держави провів одну з рекордних конференцій, яка тривала 14 годин.

Детально про знакові прес-конференції українського лідера читайте в матеріалі РБК-Україна "Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент".

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