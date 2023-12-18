Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент

РБК-Україна нагадує, як проходили знакові прес-конференції Зеленського та про що на них казав президент.

При підготовці матеріалу використовувалися: відео попередніх прес-конференцій та публікації на сайті Офісу президента.

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Рекордний прес-марафон на 14 годин

З моменту інавгурації у травні 2019 року та до жовтня Зеленський не давав великих прес-конференцій, беручи участь лише у коротких брифінгах та спільних зі світовими лідерами заходах для преси.

Формат першого підсумкового спілкування з журналістами був далеким від традиційної прес-конференції. Марафон 10 жовтня 2019 року розпочався о 10:00 у Kyiv Food Market. За стіл до президента підсідали групи по 7-10 осіб, які змінювали одна одну кожні 30-50 хвилин. У результаті прес-марафон тривав понад 14 годин, що стало новим світовим рекордом за тривалістю.

Перше питання було про те, що сказав би Зеленський людям на окупованому Донбасі, які боялися повернення України. За його словами, кожне його звернення до українців стосувалося і цивільного населення Донецької та Луганської областей.

"Вся та частина людей, яка живе там і почувається українцями, - вони повинні знати, що ми їх повернемо разом із територіями. Це наш план А", - казав президент.

Потім пролунала серія питань про скандальний дзвінок тодішнього президента США Дональда Трампа. За словами Зеленського, дзвінок не міг вплинути на відносини з Україною і не був пов'язаний із блокуванням військової допомоги та розслідуванням проти Хантера Байдена - сина віце-президента США Джо Байдена в адміністрації Барака Обами.

Зеленський скаржився на те, що російський президент Володимир Путін затягував із проведенням зустрічі у нормандському форматі. А також відреагував на протести проти так званої "формули Штайнмаєра", визнавши, що його Офіс недостатньо добре пояснив позицію України. Тоді ж він висловив надію на те, що Москва зрозуміла, що Україні не піде на поступки, не відмовиться від територій, є шанс, що Росія втомилася від цього процесу і нібито можна досягти миру через переговори.

Коментуючи зауваження до передвиборчих обіцянок - оновити владу та подолати вплив олігархів - зазначив, що тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишився від попереднього уряду "на випробувальному терміні". А також відповів на питання, чому не оголошено воєнний стан, аби юридично зафіксувати ситуацію із Російською Федерацією.

"Тоді ми маємо війною йти на Крим, хоча наша армія не готова, а я як президент не готовий втрачати наших людей. Я йшов як президент миру", - говорив Зеленський.

Крім того, на прес-марафоні президент виступив проти повальної люстрації, за легалізацію медичного каннабісу, анонсував відкриття казино лише у п'ятизіркових готелях, а також відповів на низку інших політичних та економічних питань.

"Однієї каденції не вистачить". Заяви про другий термін і не тільки

На першу річницю своєї інавгурації 20 травня 2020 року Зеленський провів велику прес-конференцію на свіжому повітрі біля Маріїнського палацу. Тоді саме в Україні лише вводили карантинні обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19. Формат був традиційним, а саме спілкування з представниками медіа тривало близько трьох годин.

До найцікавіших заяв можна віднести його слова про можливий похід на другий термін. Хоча раніше він обіцяв обійтися одним. Зокрема, журналіст РБК-Україна запитав, чи достатньо одного терміну для виконання всіх обіцянок.

"Я не знаю… Щиро, однієї (каденції, - ред.) не вистачить", - відповів Зеленський. І наголосив, що подумає над повторним висуванням, якщо його рейтинг збережеться.

Він також прокоментував фразу про те, що для припинення війни на Донбасі треба просто припинити стріляти. За його словами, він ніколи не закликав до того, щоб українська армія не відповідала на обстріли. Але наголошував: першими стріляти ми не будемо. Щодо російських військових, то Зеленський казав про десантників та інші підрозділи, а також про бойовиків, які взяли російські паспорти. І заявляв, що альтернативи переговорам із Володимиром Путіним немає.

"Ми повинні з ними розмовляти, повинні домовлятися. Я ще раз кажу: мінський формат - пріоритет, але ніхто не скасовує жодних інших форматів. Я готовий до будь-якого формату, який може наблизити нас до кінця війни та повернення наших територій та людей", - додав президент.

Зеленський обіцяв не призначати "кумів" у владу і скаржився на кадровий голод, пригрозив Верховній раді розпуском, якщо нардепи лобіюватимуть інтереси олігархів, а також дійшов висновку, що пандемія COVID-19 показала неспроможність медичної реформи.

Відповідальним за розслідування справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета президент назвав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І казав, що якщо слідство доведе причетність Андрія (Riffmaster) Антоненка та Юлії Кузьменко до підриву, то вони сядуть до в'язниці. Обидва фігуранти досі під домашнім арештом, а влітку 2023-го стало відомо, що суд почне по-новому розглядати справу Шеремета.

Зеленський також заперечував лобіювання інтересів олігархів.

"Мені здається, вони навіть не хочуть, бояться, розуміють, що немає сенсу в тому, щоб мені це пропонувати. Десь воно пролазить іноді... Мої стосунки з ними мають бути дуже прості. Я готовий захищати робочі місця та захищати українців, які працюють на їхніх підприємствах", - наголосив він.

"Побудувати країну мрії". Головне про прес-конференцію до другої річниці президентства

Третю велику прес-конференцію Зеленський дав 20 травня 2021 року в ангарі заводу "Антонов". Вона тривала три години і був присвячений другій річниці на посаді президента. Тоді він розповів про грандіозні плани будівництва країни-мрії, рішучий настрій на боротьбу з корупцією, бідністю та про готовність зустрітися з Путіним, щоб завершити війну на Донбасі.

"Найголовніший пріоритет - ми будуємо країну без війни. Мир має бути міцний, назавжди. І це залежить від могутності нашої армії. Вона має бути міцною", - зазначив він.

Говорячи про передвиборчі обіцянки, Зеленський повторив намір покласти край епосі корупції та олігархів. Однак у питанні бідності наголосив, що не все залежить від нього.

"Я тисну на уряд, щоб вони піднімали мінімалку. Їм непросто з наповненням бюджету. Економіка розвивається повільно через COVID. Епоха бідності завершиться лише тоді, коли всі сплачуватимуть податки, коли держава буде діджиталізована. Все це буде", - додав президент. .

На той час уже готувався закон про деоліграхізацію. За словами Зеленського, сенс у тому, щоб усунути вплив олігархічної системи на медіа, політику та чиновників. Головний зміст та філософія - не вбити бізнес. Йому знову ставили питання про розслідування справи Шеремета і він обіцяв, що порушить тему відставки Арсена Авакова, якщо з'ясується, що підозрюваних засудили незаконно.

На питання РБК-Україна "Чи можемо ми за президента Зеленського побачити при владі таких людей, як Арсеній Яценюк, Володимир Гройсман, Юлія Тимошенко?", він відповів "ні".

"Таких людей із таким досвідом ви не побачите", - сказав президент.

У контексті ситуації на Донбасі Зеленський казав про всеукраїнський референдум. Він також обіцяв, що ініціює голосування "через деякий час". Але звертав увагу на те, що референдум може бути проведений, якщо не спрацює головний план щодо припинення війни та повернення людей та територій.

Щодо "плану Б", то Зеленський не розкрив його подробиці. Але вже тоді висловлював стурбованість стягуванням російських військ до українських кордонів. Він думав, що напруженість може зберегтися до вересня і, крім прямих переговорів з Путіним, бачив можливість залучити США, щоб не допустити ескалацію.

Спілкування із журналістами він завершив на питанні про другий термін. За його словами, така можливість має залежати від очікувань українського суспільства та його родини.

"Я хочу бути кращим, ніж попередні п'ять президентів. І я впевнений, що після мене президент буде кращим", - додав він.

Україна готова до ескалації. Що ще казав Зеленський напередодні Великої війни

На екваторі каденції Зеленський провів прес-марафон 26 листопада 2021 року в коворкінгу Creative State Arsenal. Захід під назвою "30 запитань президенту" тривав близько п'яти годин. Та зустріч із журналістами проходила на тлі перших сигналів від західних партнерів щодо підготовки Росії до вторгнення.

"Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до ескалації. Ми щодня отримуємо дані від нашої розвідки та від розвідок країн-партнерів. Є технічна допомога, фінансова допомога. Але ми маємо розраховувати на себе", - сказав він.

За його словами, західні партнери вимагали, щоб Україна підтримувала контакти із Росією. Він також розповів, що за даними розвідки, на 1-2 грудня планувався державний переворот, але відмовився розкрити деталі.

На думку Зеленського, ситуація на кордонах була не така напружена, як навесні. Хоча наголошував на наявності воєнних ризиків та небезпечну риторику з Кремля. Щодо мирного врегулювання зупинилися усі процеси, зокрема мінський та нормандський формати. Також президент скаржився на фактичну відсутність кордону із Білоруссю.

"Ми маємо розраховувати на себе. У нас має бути дуже сильна армія, ми маємо бути готові до захисту", - додав він.

Серед головних помилок на президентській посаді він називав деякі кадрові рішення. Причому як у випадку із досвідченими людьми, так і не дуже. "Я не думав, що це така спокуса, я не розумів. Я не знав, що у Верховній раді така спокуса, що так можна любити крісло", - говорив Зеленський.

Прес-марафон завершився сподіваннями на обмін полоненими. Українська сторона передала списки та розраховувала на допомогу американського президента Джо Байдена.

Гаага для Путіна. Про що Зеленський казав у метро

Через два місяці повномасштабного вторгнення РФ Зеленський дав прес-конференцію у київському метрополітені. Зустріч із журналістами відбулася на станції "Майдан Незалежності".

На ній президент казав про те, що Путін не вважає Україну незалежною державою, не шанує культуру та цінності. А також наголосив, що українські війська воюють за незалежність та свободу. За його словами, переговори можуть бути лише прямі, будь-які формати через посередників не дадуть бажаного результату.

"Я не боюся зустрічі з президентом РФ, боятися я не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться... люди голими руками зупиняли російську техніку. Нормальний лідер не має права боятися, коли йдеться про нашу державу та незалежності", - наголосив він.

Також Зеленський висловив упевненість, що Путін постане перед трибуналом у Гаазі, але судовий процес може бути тривалим. Глава держави не виключив загрози російського ядерного удару.

"Я вважаю, що в сучасному світі використовувати ядерну зброю можна тільки коли ти втратив зв'язок з реальністю. Якщо керівництво РФ не втратить зв'язок з реальністю та адекватністю, вона не використовуватиме ядерну зброю. Чи може це бути? Може. Вірю я в це? Чесно кажучи, вірити у таке не хочеться", - додав він.

Дії росіян в Україні президент назвав нацизмом. На його думку, згодом у підручниках історії також з'явиться термін "рашизм". Багато питань було присвячено Маріуполю, який героїчно оборонявся у повному оточенні. Тоді Зеленський визнав неможливість розблокувати місто військовими засобами.

Крім того, на той момент президент не відкидав спроб Росії пробити коридор Придністров'я і захопити весь український південь, у тому числі Одесу. Переламати ситуацію могли лише постачання озброєнь від західних партнерів.

На перемогу "треба пахати". Прес-конференція за підсумками першого року вторгнення РФ

Наступна велика прес-конференція відбулася 24 лютого 2023 року у річницю повномасштабного російського вторгнення. На захід запросили журналістів українських та зарубіжних ЗМІ.

Зокрема, Зеленський відповів на запитання, що треба зробити перед тим, як сідати з Росією за стіл переговорів.

"Ми маємо бути сильними, щоб бути сильними у переговорах, Україна має бути сильною на полі бою. Тоді ми зможемо прийти до справедливого миру. Це найголовніше. Давайте дійдемо до цього, давайте деокупуємо по максимуму, що ми можемо. Це для нас важливо , ми будемо сильнішими", - заявив президент.

Він також наголошував, що Україна переможе у війні з тим президентом, якого має зараз. За його словами, після деокупації Херсона українські війська розпочали підготовку до звільнення Криму у воєнному плані, технічно та морально. І зазначив, що якщо США перестануть підтримувати Україну, то втратять НАТО та лідерські позиції у світі.

Зеленський попередив, що Росія може не зупинити в Україні та зайти зі своєю агресією далі. Наприклад, напасти на Молдову.

"Президенту Путіну треба показувати перемоги. Успіху на полі бою в Україні не буде, масового реваншу не вийде, принаймні ми боротимемося. І всі розуміють, що успіх може бути там, де є слабке місце і бажано, щоб це були ті країни , які були під впливом Москви ще за радянських часів, конфлікти та сепаратні інституції. І тут приклад Молдови", - заявив він.

За його словами, ще до вторгнення він просив турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана посадити Путіна на стіл переговорів. Але тоді він не зміг це зробити, а зараз до переговорів не готова Україна. Тим більше з Путіним, з яким немає про що говорити.

Окремий блок був присвячений Китаю. Зеленський заявив про плани зустрітися із китайським лідером Сі Цзіньпіном. За його словами, Пекін поважає принцип територіальної цілісності, тому має зробити все, щоб Путін пішов із української території. Коментуючи так званий "мирний план" із 12 пропозицій, він висловив думку про те, що Китай почав говорити про Україну і це дуже непогано. І водночас застеріг від постачання зброї Росії, оскільки це призведе до Третьої світової війни.

Розмірковуючи про підтримку союзників, Зеленський наголосив, що "ніхто не любить лузерів".

"Хоч би як це звучало, але це правда, всі хочуть бути переможцями. Ось і все. І треба всім пахати всередині країни і зовні, це єдиний шанс перемогти", - додав він.

У лютому Зеленський ще говорив про те, що Україна має все для перемоги у 2023 році. Водночас завершення війни він бачив у дипломатичній фіксації. У тому числі через реалізацію всіх пунктів "формули миру", причому до цього необхідно залучити не лише Захід, а й Китай, Індію та країни Африканського континенту.