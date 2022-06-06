ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назвал лучшую гарантию разблокировки портов и возможного посредника

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 июня 2022 16:35
Зеленский назвал лучшую гарантию разблокировки портов и возможного посредника Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Самыми лучшими гарантиями для разблокировки украинских портов для вывоза зерна станет размещение вооружения в Украине, в частности противокорабельных систем.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии", - заявил он.

По его словам, Украина уже готова к вывозу зерна.

"Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что принять участие в деблокаде смогут страны, которым Украина доверяет, и готовы рисковать, в частности, Турция.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что союзники Украины должны помочь в разблокировке морских портов и ускорить поставки оружия для ВСУ. Это позволит предотвратить мировой продовольственный кризис.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода - это блокировка российскими военными 22 млн тонн украинского продовольствия на экспорт в морских портах Украины.

Добавим, что Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины Турция продовольственный кризис
NEWS
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
Джонсон подтвердил передачу Украине РСЗО
DAILY
Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Равнение на центр. Как меняются отношения между командой Зеленского и местной властью