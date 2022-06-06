Зеленский назвал лучшую гарантию разблокировки портов и возможного посредника

Самыми лучшими гарантиями для разблокировки украинских портов для вывоза зерна станет размещение вооружения в Украине, в частности противокорабельных систем.

"Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии", - заявил он.

По его словам, Украина уже готова к вывозу зерна.

"Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что принять участие в деблокаде смогут страны, которым Украина доверяет, и готовы рисковать, в частности, Турция.