О мобилизации, уменьшении правительства и 1 млн дронов: главное из пресс-конференции Зеленского

Несколько новых Patriot будут защищать Украину зимой

"Эта зима другая, она также с вызовами, к сожалению, с потерями, но все же с меньшими. Мы ежемесячно становимся мощнее. Была у меня серьезная командировка с командой. Несколько, не буду говорить количество, несколько новых систем Patriot будут защищать нашу страну зимой", - сказал Зеленский.

При этом он не стал уточнять количество систем, пока они не встанут на вооружение.

Позже он также заявил, что Украину ожидает один Patriot от канцлера Германии Олафа Шольца.

О запросе на мобилизацию 450-500 тысяч человек

Президент рассказал, что Генштаб и главком подавали запрос на мобилизацию 450-500 тысяч человек. Но, по его словам, нужны аргументы, поскольку это вопрос дополнительных денег и обеспечения.

"Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Это серьезная цифра и я сказал, что мне нужно больше аргументов. Потому что это вопросы людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и вопросы финансов", - сказал Зеленский.

Что касается финансов, то мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 млрд гривен, добавил Зеленский.

США не изменят Украине

"Что касается финансовой помощи. Работаем очень сильно над этим. Я уверен, что США нас не предадут и то, о чем мы договорились в США, будет выполнено в полном объеме", - сказал президент.

Закончится ли война в 2024 году?

Президент ответил РБК-Украина о том, закончится ли война России против Украины в 2024 году, сказал, что никто этого не знает.

"Я думаю, что никто не знает ответа. Даже те почтенные люди, командиры, наши или западные. Когда они говорят, что война на многие годы, они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности", - сказал Зеленский.

Глава государства ответил, что долгосрочная помощь будет все равно плечом, если будут риски. На сегодняшний день есть точно: Бельгия - 1,7 млрд, Дания - 4,2 млрд, Южная Корея - 2,3 млрд, Латвия, Литва и Нидерланды - это сотни миллионов, Норвегия - 7,5 млрд, Франция - 2 млрд, Германия - 8 млрд, Швеция - более 0,5 млрд и будет многомиллиардная помощь от Японии.

"Это мощный базис, если у нас будут риски. На соответствующие суммы мы будем рассчитывать… Очень большая сумма - это и милитарная помощь", - отметил он.

О скандалах с депутатами

"Выборы в войну сложно провести. Есть процент нардепов, которые все же работают. Если мы готовы на такие пути смены ВР, нужно менять законы и проводить выборы. Приняли европейские законы, которые откроют путь до 50 миллиардов помощи. А есть те, кто не является нравственным примером", - говорит президент.

При этом он отметил, следующее: не считаю, что гуляющий депутат чем-то отличается от бизнесмена, который запускает салюты на день рождения.

"Все государственные деятели должны быть примером - такого, к сожалению, нет. Что могу сделать? Не могу их распустить, потому что тогда будут выборы, а выборы нельзя проводить во время войны", - добавил Зеленский.

Об Орбане

Зеленский сказал, что никогда не общался с премьером Венгрии Виктором Орбаном о мирных переговорах с Россией.

Также он рассказал, что предлагал Орбану провести официальную встречу, но венгерский премьер никакого ответа не смог.

"Иногда его политика не очень дружна с нами. Я говорил ему об этом", - говорит Зеленский.

"Хочу уменьшить правительство"

Глава государства заявил, что хочет снизить правительство, но для этого нет денег. Также он рассказал, что не может позволить себе избавиться от кого-либо из своей команды.

"Я не могу их менять, мы станем слабее. Будет меньше ПВО, меньше помощи. Не могу это позволить себе", - считает Зеленский.

Война на Ближнем Востоке и расфокус внимания от Украины

Президент признал войну на Ближнем Востоке. Также он заявил, что был готов уехать в Израиль после вторжения ХАМАС.

"Это расфокусировка внимания, я об этом говорил, это не новая информация для вас. Расфокус помощи мира, расфокус консолидации вокруг Украины, расфокус поддержки Украины на разных международных площадках, расфокус темы Украины в информационном пространстве. Все это комплексно и очень плохо влияет на устойчивость Украины и помощь", - говорит Зеленский.

О Трампе

Глава государства выразил мнение, что у Дональда Трампа будет точно другая политика, если он снова придет к власти в США.

"Он другой человек, если он станет президентом США, но не нам выбирать. Мы должны трезво смотреть на то, что лидер имеет влияние на общество. Но если политика Трампа будет очень экономной, то это сильно повлияет на ход войны в Украине. И на это может среагировать весь мир - точно не положительно", - отметил президент Украины.

Об отношениях с руководством Польши: "Я не тряпка какая-нибудь"

"Когда украинцы увидели конфликт лидеров (Польши и Украины - ред.), они начали защищать Польшу. Мы потеряли сотни миллионов долларов, мы потеряли часть урожая, мы это теряли ежедневно. И мы начали терять политические отношения. Я не тряпка какая-то, я защищаю интересы Украины", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что украинцы своей жизнью защищают независимость Польши.

Стратегия войны не изменится - это границы 1991 года

"Стратегия защиты Украины не может быть изменена, согласно нашей Конституции. Может измениться тактика после того, как учтут результаты контрнаступления, это будет понятно до конца 2023 года", - говорит Зеленский.

Он также отметил: "жизнь так изменилась, что мне теперь нужен переводчик с русского".

Также украинский лидер прокомментировал вопросы гарантий безопасности. Он отметил, что процесс идет медленнее, чем он рассчитывал.

Об отношениях с Залужным

"Отношения с Залужным рабочие. Он отвечает за результат на поле боя как Главнокомандующий. Помогать кому-то развивать конфликт не буду", - заявил Зеленский.

Он отметил, что планирует и дальше работать с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

"Жду решения о мобилизации, жду результатов на поле боя, жду решения помощи бойцам на фронте. Есть стратегия - жду результатов и детали", - добавил президент.

"1 воин - это 6 человек уплачивающих налоги"

Президент особо подчеркнул, что ждет подробностей относительно мобилизации, поскольку "хочется заступится за гражданских, ведь 1 военный "содержит" 6 гражданских".

"Один воин - 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги. Когда мы говорим о мобилизации, то 500 тысяч необходимых мобилизованных умножьте на 6 налогоплательщиков. И поймите, как нам найти плюс 3 миллиона налогоплательщиков с января", - объяснил президент.

Процесс обмена пленными усложнился

"Процесс обмена усложнен, этот трек работает, он замедлился по причинам со стороны РФ, трек откроется, сейчас работают над достаточно неплохим количеством наших ребят, чтобы их вернуть", - подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что над вопросом возвращения крымчан украинская сторона работала с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, но пока безуспешно.

О вступлении в НАТО

Зеленский подчеркнул, что полноценное вступление Украины в НАТО является "самым мощным вариантом" для обеспечения безопасности нашей страны.

"Но нас не приглашают в НАТО", - говорит президент.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Украина не получала от официальных партнеров никаких предложений также о так называемом "частичном вступлении" Украины в Альянс, однако слышал обсуждение этих идей и относится к ним крайне скептически.

"Сигналы по поводу частичного участия какого-либо (в Альянсе - ред.) - это бред. Без оскорблений для тех, кто такое говорит", - добавил президент.

О возможности переговоров с РФ и "формуле мира"

"Запроса от России не вижу, в риторике вижу только наглость и убийство", – говорит Зеленский.

Он отметил, что единственная площадка - это "формула мира".

Также Зеленский анонсировал встречи в формате "формула мира" на Всемирном экономическом форуме в Давосе и саммит на уровне мировых лидеров.

"Закон о мобилизации женщин не подпишу"

Зеленский заявил, что не поддержит законопроект относительно возможной мобилизации женщин: "Женщин - нет, не подпишу (законопроект - ред.)".

Что касается мобилизации младшего возраста (25 лет), при изложении всех аргументов относительно необходимости, то с этим президент согласится.

"Что касается 25-ти лет - если все аргументы будут изложены и на сегодняшний день я вижу, что им это нужно, то с этим соглашусь", - добавил глава государства.

О целях на фронте в 2024 году

"Я не могу вам сказать о целях. У нас были сложности на юге, потому что все говорили о наших планах, все рассматривали детали… Ну, оно так не взлетает с РФ, у которой оружия больше. Не могу вам сказать ни одной детали из наших контрнаступательных и оборонительных действий в следующем году", - объяснил президент.

Украина произведет 1 миллион дронов в следующем году

Президент пообещал изготовление миллиона дронов отечественного производства, а также увеличение объемов производства артиллерии.

"Много разных вопросов, надо над этим работать", - сказал он.

Об открытии аэропорта "Борисполь"

"Борисполь - это как Черное море, открытие "Борисполя" - это будет победа украинской ПВО, это будет говорить о том, что Украина побеждает, мы задаем такой вопрос нашим коллегам", - заверил Зеленский.

Уменьшение помощи переселенцам не будет

"Что касается увеличения, не могу пока подтвердить из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета. Не могу сказать сейчас, точно все подсчитано будет до конца года. В новый год у нас будет полное понимание", - отметил Зеленский.

О возможности множественного гражданства

Президент считает, что многие украинцы вернутся в Украину, когда будут усилена ПВО и уменьшена помощь нашим людям в ЕС и США. В связи с чем Зеленский призвал выехавших за границу, особенно женщин и детей, "не спешить отказываться от украинского гражданства".

Также президент выразил убеждение, что Украине следует возвращаться к вопросу о множественном гражданстве, чтобы как можно больше украинцев, покинувших страну из-за войны, вернулись домой.

"Множественное гражданство - это нормально. Украинцев действительно есть 60 миллионов в мире и не всем обязательно жить в Украине", - считает президент.

О Безуглой

"Что касается каких-то комментов Facebook, я не занимаюсь этим, у меня нет времени на лишние диалоги... А что касается Марьяны (Безуглой, - ред), есть еще несколько человек, очень сложно. Они любят комментировать на лайкате в Facebook... Мне кажется, нам всем нужно давать результат государству постоянный, а селфи - успеем", - сказал Зеленский.

Какими были предыдущые конференции Зеленского

Напомним, что до этого президент Украины Владимир Зеленский встречался с представителями СМИ 6 июня, в этот день в нашей стране отмечают День журналиста. Тогда мероприятие длилось всего полтора часа и проходило в Мариинском дворце за круглым столом. Журналистов собирали только из украинских изданий, было 18 представителей.

К тому же большую пресс-конференцию Зеленский проводил на годовщину вторжения России в Украину 24 февраля 2023 года. Президент отвечал на вопросы в прямом эфире около 2,5 часов, а на мероприятие было аккредитовано около 320 журналистов из 170 изданий, среди которых были и иностранные СМИ.

Отметим, что до начала полномасштабного вторжения РФ глава государства провел одну из рекордных конференций, длившуюся 14 часов.

Подробно о знаковых пресс-конференциях украинского лидера читайте в материале РБК-Украина "От фудкорта до метро. Как проходили пресс-конференции Зеленского и о чем говорил президент" .

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