Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили вже 19-й раз: які нові терміни

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Відповідний правовий режим діятиме щонайменше до 2 серпня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Це вже 19-те голосування парламенту за ці питання з початку повномасштабного вторгнення.
Процедура пройшла за стандартним алгоритмом: президент Володимир Зеленський вніс законопроєкти (№15197 та №15198) на основі рішення РНБО, їх розглянув оборонний Комітет.
Після чого депутати дали понад 226 голосів за кожен документ.
Фото: нардепи дали 315 голосів за продовження воєнного стану та 304 - за продовження мобілізації (t.me/yzheleznyak)
У період дії воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно:
Мобілізації підлягають:
Спершу мобілізованих направляють на БЗВП до навчальних центрів, де відбувається професійна підготовка.
Громадяни віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані в окремо визначених випадках:
В іншому випадку, у віці від 18 до 25 років можна долучитися до війська добровільно, уклавши відповідний контракт на проходження військової служби.
Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно.
Громадяни можуть отримати відстрочку від служби за такими підставами:
Висновки ВЛК формуються в електронному вигляді. Вони автоматично потрапляють у реєстр "Оберіг" і швидко відображаються в застосунку Резерв+. Самостійно носити папірці в ТЦК більше не потрібно.
Онлайн-відстрочки: у Резерв+ доступні відстрочки для низки категорій осіб. Проходити медогляд таким особам не треба.
Виправлення даних: у застосунку можна дистанційно виправити неточності (прізвище, статус бронювання, місце роботи) або дізнатися про свій статус у розшуку через push-сповіщення.
Відповідальність та поважні причини. За порушення правил військового обліку чи мобілізації передбачено штраф - від 17 000 до 25 500 гривень.
Неприбуття за повісткою може бути виправдане лише поважними причинами: стихійне лихо, хвороба, воєнні дії, смерть близького родича.
Нагадаємо, в Україні готують зміни до підходів мобілізації. Йдеться про ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове оновлення чинних процедур набору і служби.
Міністерство оборони працює над комплексною реформою умов служби та рекрутингу в Силах оборони України. Перші 10 із 30 проєктів уже майже готові до запуску.
Деталі про наступні етапи влада обіцяє оприлюднити згодом.