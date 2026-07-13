Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать 20-й раз: законопроєкти вже в Раді

Нагадаємо, Україна планує змінити підхід до мобілізації та зробити ставку на контрактну службу.

Це має зменшити кількість примусово мобілізованих і зробити систему передбачуванішою для громадян.

Тим часом у квітні Верховна Рада вже вдев'ятнадцяте продовжила воєнний стан і мобілізацію - до 2 серпня 2026 року. Тоді за рішення проголосували 315 та 304 народні депутати відповідно.