Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать 20-й раз: законопроєкти вже в Раді

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти - про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це рішення стане вже двадцятим за час повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картки законопроєктів у Верховній Раді.
Що передбачають нові документи
13 липня в парламенті зареєстрували два законопроєкти:
Воєнний стан та мобілізацію президент пропонує продовжити з 2 серпня на 90 днів, тобто до 31 жовтня.
Нагадаємо, Україна планує змінити підхід до мобілізації та зробити ставку на контрактну службу.
Це має зменшити кількість примусово мобілізованих і зробити систему передбачуванішою для громадян.
Тим часом у квітні Верховна Рада вже вдев'ятнадцяте продовжила воєнний стан і мобілізацію - до 2 серпня 2026 року. Тоді за рішення проголосували 315 та 304 народні депутати відповідно.