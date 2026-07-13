Мобилизацию и военное положение в Украине продолжат в 20-й раз: законопроекты уже в Раде

Напомним, Украина планирует изменить подход к мобилизации и сделать ставку на контрактную службу.

Это должно уменьшить количество принудительно мобилизованных и сделать систему более предсказуемой для граждан.

Тем временем в апреле Верховная Рада уже в девятнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию - до 2 августа 2026 года. Тогда за решение проголосовали 315 и 304 народных депутата соответственно.