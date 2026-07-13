RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Мобилизацию и военное положение в Украине продолжат в 20-й раз: законопроекты уже в Раде

13:27 13.07.2026 Пн
1 мин
Какие новые термины?
aimg Елена Чупровская
Фото: Зеленский предлагает продлить мобилизацию до 31 октября (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта - о продолжении военного положения и общей мобилизации. Это решение станет уже двадцатым за время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточки законопроектов в Верховной Раде.

Предусматривающие новые документы

13 июля в парламенте зарегистрировали два законопроекта:

  • №15401 - об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине;
  • №15402 - об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Военное положение и мобилизацию президент предлагает продлить со 2 августа на 90 дней, то есть до 31 октября.

Напомним, Украина планирует изменить подход к мобилизации и сделать ставку на контрактную службу.

Это должно уменьшить количество принудительно мобилизованных и сделать систему более предсказуемой для граждан.

Тем временем в апреле Верховная Рада уже в девятнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию - до 2 августа 2026 года. Тогда за решение проголосовали 315 и 304 народных депутата соответственно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеМобилизация в Украине