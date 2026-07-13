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Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать 20-й раз: законопроєкти вже в Раді

13:27 13.07.2026 Пн
1 хв
Які нові терміни?
aimg Олена Чупровська
Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать 20-й раз: законопроєкти вже в Раді Фото: Зеленський пропонує продовжити мобілізацію до 31 жовтня (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти - про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це рішення стане вже двадцятим за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картки законопроєктів у Верховній Раді.

Що передбачають нові документи

13 липня в парламенті зареєстрували два законопроєкти:

  • №15401 - про затвердження указу президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні;
  • №15402 - про затвердження указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

Воєнний стан та мобілізацію президент пропонує продовжити з 2 серпня на 90 днів, тобто до 31 жовтня.

Нагадаємо, Україна планує змінити підхід до мобілізації та зробити ставку на контрактну службу.

Це має зменшити кількість примусово мобілізованих і зробити систему передбачуванішою для громадян.

Тим часом у квітні Верховна Рада вже вдев'ятнадцяте продовжила воєнний стан і мобілізацію - до 2 серпня 2026 року. Тоді за рішення проголосували 315 та 304 народні депутати відповідно.

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