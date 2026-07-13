Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжать 20-й раз: законопроєкти вже в Раді

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроєкти - про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це рішення стане вже двадцятим за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картки законопроєктів у Верховній Раді.

Що передбачають нові документи 13 липня в парламенті зареєстрували два законопроєкти: №15401 - про затвердження указу президента щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні;

№15402 - про затвердження указу президента щодо продовження строку проведення загальної мобілізації. Воєнний стан та мобілізацію президент пропонує продовжити з 2 серпня на 90 днів, тобто до 31 жовтня.