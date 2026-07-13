Мобилизацию и военное положение в Украине продолжат в 20-й раз: законопроекты уже в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта - о продолжении военного положения и общей мобилизации. Это решение станет уже двадцатым за время полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточки законопроектов в Верховной Раде.
Предусматривающие новые документы
13 июля в парламенте зарегистрировали два законопроекта:
- №15401 - об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине;
- №15402 - об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.
Военное положение и мобилизацию президент предлагает продлить со 2 августа на 90 дней, то есть до 31 октября.
Напомним, Украина планирует изменить подход к мобилизации и сделать ставку на контрактную службу.
Это должно уменьшить количество принудительно мобилизованных и сделать систему более предсказуемой для граждан.
Тем временем в апреле Верховная Рада уже в девятнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию - до 2 августа 2026 года. Тогда за решение проголосовали 315 и 304 народных депутата соответственно.