Мобилизацию и военное положение в Украине продолжат в 20-й раз: законопроекты уже в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта - о продолжении военного положения и общей мобилизации. Это решение станет уже двадцатым за время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточки законопроектов в Верховной Раде.

Военное положение и мобилизацию президент предлагает продлить со 2 августа на 90 дней, то есть до 31 октября.

Напомним, Украина планирует изменить подход к мобилизации и сделать ставку на контрактную службу.

Это должно уменьшить количество принудительно мобилизованных и сделать систему более предсказуемой для граждан.

Тем временем в апреле Верховная Рада уже в девятнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию - до 2 августа 2026 года. Тогда за решение проголосовали 315 и 304 народных депутата соответственно.