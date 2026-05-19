Про мобілізацію, реформи та хід війни: головні заяви з інтервʼю Сирського

Головне: Вперше за час повномасштабної війни ЗСУ перевершили ворога за кількістю наступальних дій.

Ворог планує розширити фронт: прораховуються варіанти наступу з півночі.

Для військових готують "світло в кінці тунелю" - гнучку систему звільнення та відстрочок залежно від часу на передовій.

Запроваджуються короткі контракти на 6, 9 та 10 місяців з однаковим рівнем грошового забезпечення (мінімум - 30 тис. грн).

Створюються три зміни для забезпечення постійної ротації та підготовки підрозділів.

Корпусна реформа на другому етапі: створюються стандартні корпусні комплекти (включно з полками безпілотних систем).

У тексті наведена пряма мова головкома Сирського

Що відбувається на фронті

РФ намагається проводити інтенсивні наступальні дії. Концентруються на кількох напрямках: Покровський, Очеретинський, Олександрівський, Костянтинівський, Лиманський і частково Куп'янський. Також проводяться дії не високої інтенсивності вздовж держкордону в Харківській та Сумській областях.

Інтенсивність і кількість бойових дій з боку РФ зменшилась. Зросла кількість наступальних і контратакуючих дій з нашого боку. Кількість наших наступальних дій вперше перевершила кількість наступальних дій з боку противника.

Реформа армії

Демобілізація наступає, коли закінчується війна і завершується особливий період. Ми маємо на увазі звільнення під час війни. Це важливе питання, яке нам відкриває для військових "світло наприкінці тунеля". Над цим ми активно працюємо з Міноборони. Всі анонсовані президентом ініціативи ми розглянули, розібралися з усіма положеннями контракту і наразі триває процес обговорення в частинах.

З одного боку ми проводимо мобілізацію, з іншого - вона має мати логічне завершення і люди, які воюють, особливо тривалий час, повинні мати вихід і можливість мати після звільнення відстрочку залежно від того терміну, який військовий провів на полі бою.

Якщо ми звільняємо певну кількість військовослужбовців ми повинні розуміти, що ми стільки ж, а можливо й більше, набираємо. Не менше, точно. В цьому полягає складність. Цей механізм має бути гнучким, адаптованим до змін на полі бою.

Терміни контрактів:

короткий контракт (6 чи 9 місяців) - для військових, які звільнилися за станом здоров'я, але бажають заключити короткий контракт,

10 місяців - для тих, хто зараз у війську

2-3 роки - для новобранців

мобілізація без контракту

Особливість полягає в тому, що всі отримують однаковий рівень грошового забезпечення.

Грошове забезпечення: мінімум - 30 тисяч гривень і доплати - в першу чергу для тих родів військ, яких бракує на полі бою (механізовані, мотопіхотні, штурмові, морська піхота).

Ротації

У нас є всі умови забезпечити три зміни. І забезпечити підготовку тієї зміни, яка йтиме на заміну для ротації. Ми плануємо не тільки забезпечити ротацію, а й постійну підготовку тих, хто готується до виконання місій.

Мною визначений термін - 15 число кожного місяця, щоб проводити контроль ротацій.

Корпуси

Корпусна реформа розбита на три етапи.

Перший етап - створення самих управлінь корпусів і прийняття ними визначених комплектів військ.

Суть реформи полягала в тому, щоб прибрати максимально тимчасово створені органи управління, створити професійно підготовлені органи, які приймуть комплекти військ, вивчать їх і з завершенням реформи корпуси будуть спроможні проводити свої операції.

Зараз другий етап - створення корпусних комплектів. Кожен корпус має певний набір частин стандартний (артилеристська бригада, зенітно-ракетний полк, батальон, а в перспективі - створення полків безпілотних систем, створення розвідбатальонів, батальонів підтримки).

Третій етап - чим нам постійно докоряють, що корпуси повинні керувати своїми бригадами. Це неможливо в воєнний час. По-перше, ми маємо 1200 км активного фронту, противник переважає в кількості бригад і полків вдвічі. Ми постійно ведемо бойові дії і тенденція до того, що лінія фронту буде збільшуватися.

Ви знаєте дані розвідки, заяви президента про загрозу РФ з боку Білорусі. Можлива операція на півночі. Ми знаємо ці дані. Російський генштаб зараз активно прораховує операції, наступальні дії з півночі. Це значить, що фронт ще збільшиться. Як в таких умовах можна взяти бригаду, вивести, поставити на іншу ділянку?

Пункти дислокації частин зараз визначаються в основному великими містами, які забезпечують фінансову та матеріальну підтримку наших військових.

Після завершення війни ми всерівно будемо розділяти корпуси по територіальному принципу. Це ж стосується і бригад. Всерівно змушені будемо провести перерозподіл всіх бригад по територіальному принципу і тоді частина корпусів отримає інший комплект бригад. Зараз там де це можливо, ми проводимо заміну. В першу чергу це стосується частин Нацгвардії.

Про морську піхоту. Більшість частин, за виключенням чотирьох бригад, були на Херсонському напрямку. Останнім часом ми проводили ротації, тому що два роки ті частини очікували, що ворог проведе десантну операцію. Наразі такої загрози, ми точно знаємо, не існує. Він (ворог, - ред.) розглядає це після виконання інших завдань. Питання десантної операції буде розглядатися в крайньому разі після виконання інших завдань.