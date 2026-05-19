О мобилизации, реформах и ходе войны: главные заявления из интервью Сырского

Главное: Впервые за время полномасштабной войны ВСУ превзошли врага по количеству наступательных действий.

Враг планирует расширить фронт: просчитываются варианты наступления с севера.

Для военных готовят "свет в конце тоннеля" - гибкую систему увольнений и отсрочек в зависимости от времени на передовой.

Вводятся короткие контракты на 6, 9 и 10 месяцев с одинаковым уровнем денежного обеспечения (минимум - 30 тыс. грн).

Создаются три смены для обеспечения постоянной ротации и подготовки подразделений.

Корпусная реформа на втором этапе: создаются стандартные корпусные комплекты (включая полки беспилотных систем).

В тексте приведена прямая речь главкома Сырского

Что происходит на фронте

РФ пытается проводить интенсивные наступательные действия. Концентрируются на нескольких направлениях: Покровское, Очеретинское, Александровское, Константиновское, Лиманское и частично Купянское. Также проводятся действия не высокой интенсивности вдоль госграницы в Харьковской и Сумской областях.

Интенсивность и количество боевых действий со стороны РФ уменьшилось. Возросло количество наступательных и контратакующих действий с нашей стороны. Количество наших наступательных действий впервые превзошло количество наступательных действий со стороны противника.

Реформа армии

Демобилизация наступает, когда заканчивается война и завершается особый период. Мы имеем в виду увольнение во время войны. Это важный вопрос, который нам открывает для военных "свет в конце тоннеля". Над этим мы активно работаем с Минобороны. Все анонсированные президентом инициативы мы рассмотрели, разобрались со всеми положениями контракта и сейчас идет процесс обсуждения в частях.

С одной стороны мы проводим мобилизацию, с другой - она должна иметь логическое завершение и люди, которые воюют, особенно длительное время, должны иметь выход и возможность иметь после увольнения отсрочку в зависимости от того срока, который военный провел на поле боя.

Если мы освобождаем определенное количество военнослужащих мы должны понимать, что мы столько же, а возможно и больше, набираем. Не меньше, точно. В этом заключается сложность. Этот механизм должен быть гибким, адаптированным к изменениям на поле боя.

Сроки контрактов:

короткий контракт (6 или 9 месяцев) - для военных, которые уволились по состоянию здоровья, но желают заключить короткий контракт,

10 месяцев - для тех, кто сейчас в армии

2-3 года - для новобранцев

мобилизация без контракта

Особенность заключается в том, что все получают одинаковый уровень денежного обеспечения.

Денежное обеспечение: минимум - 30 тысяч гривен и доплаты - в первую очередь для тех родов войск, которых не хватает на поле боя (механизированные, мотопехотные, штурмовые, морская пехота).

Ротации

У нас есть все условия обеспечить три смены. И обеспечить подготовку той смены, которая будет идти на замену для ротации. Мы планируем не только обеспечить ротацию, но и постоянную подготовку тех, кто готовится к выполнению миссий.

Мною определен срок - 15 число каждого месяца, чтобы проводить контроль ротаций.

Корпуса

Корпусная реформа разбита на три этапа.

Первый этап - создание самих управлений корпусов и принятие ими определенных комплектов войск.

Суть реформы заключалась в том, чтобы убрать максимально временно созданные органы управления, создать профессионально подготовленные органы, которые примут комплекты войск, изучат их и с завершением реформы корпуса будут способны проводить свои операции.

Сейчас второй этап - создание корпусных комплектов. Каждый корпус имеет определенный набор частей стандартный (артиллеристская бригада, зенитно-ракетный полк, батальон, а в перспективе - создание полков беспилотных систем, создание разведбатальонов, батальонов поддержки).

Третий этап - чем нас постоянно упрекают, что корпуса должны управлять своими бригадами. Это невозможно в военное время. Во-первых, мы имеем 1200 км активного фронта, противник превосходит в количестве бригад и полков вдвое. Мы постоянно ведем боевые действия и тенденция к тому, что линия фронта будет увеличиваться.

Вы знаете данные разведки, заявления президента об угрозе РФ со стороны Беларуси. Возможна операция на севере. Мы знаем эти данные. Российский генштаб сейчас активно просчитывает операции, наступательные действия с севера. Это значит, что фронт еще увеличится. Как в таких условиях можно взять бригаду, вывести, поставить на другой участок?

Пункты дислокации частей сейчас определяются в основном крупными городами, которые обеспечивают финансовую и материальную поддержку наших военных.

После завершения войны мы все равно будем разделять корпуса по территориальному принципу. Это же касается и бригад. Все равно вынуждены будем провести перераспределение всех бригад по территориальному принципу и тогда часть корпусов получит другой комплект бригад. Сейчас там где это возможно, мы проводим замену. В первую очередь это касается частей Нацгвардии.

О морской пехоте. Большинство частей, за исключением четырех бригад, были на Херсонском направлении. В последнее время мы проводили ротации, потому что два года те части ожидали, что враг проведет десантную операцию. Сейчас такой угрозы, мы точно знаем, не существует. Он (враг, - ред.) рассматривает это после выполнения других задач. Вопрос десантной операции будет рассматриваться в крайнем случае после выполнения других задач.