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Мобілізація українок до 60 років: SPRAVDI викрило черговий фейк росіян

Фото: росія запустила черговий антиукраїнський фейк (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські пропагандисти 4 грудня розповсюдили фейкову інформацію про начебто мобілізацію всіх українських жінок до 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Аналітики зазначили, що російські Telegram-канали разом із сюжетом «Надзвичайних новин» поширили інформацію, що українське телебачення готує українок до "тотального загону у військкомати". Начебто всі жінки віком до 60-ти років, повинні обов'язково стати на військовий облік, зокрема менеджерки, касирки, юристки, бібліотекарки та журналістки.

"Сюжет про постановку українок на військовий облік – справжній. Він вийшов в етер на каналі ICTV ще у грудні 2021 року, коли Міноборони затвердило перелік професій, представниці яких віком від 18 до 60 років мають бути поставлені на військовий облік", - йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій нагадали, що згодом взяття жінок на облік відтермінували – зараз стати на облік зобовʼязані лише медикині. Жінки будь-яких інших професій можуть стати на облік у ТЦК добровільно.

Найгучніші фейки Кремля за останній час

Днями Міноборони повідомило про створення шахраями фейкового акаунту в Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.

Також у мережі "гуляє" неправдива інформація про начебто "мобілізацію сотень вагітних" до лав ЗСУ.

Компанія Meta ліквідувала мережу фейкових акаунтів, що базувалася в Китаї. Вони розміщували суперечливий контент про допомогу Україні.

Тим часом правоохоронці не виявили жодного факту незаконного потрапляння вогнепального озброєння з України до європейських країн або контрабанди. Таким чином у Нацполіції довели неправдивість повідомлень російських пропагандистів про нібито вивезення зброї країн-партнерів з України.

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