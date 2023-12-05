Мобилизация украинок до 60 лет: SPRAVDI разоблачило очередной фейк россиян

Аналитики отметили, что российские Telegram-каналы вместе с сюжетом "Чрезвычайных новостей" распространили информацию о том, что украинское телевидение готовит украинок к "тотальному загону в военкоматы". Якобы все женщины в возрасте до 60-ти лет, должны обязательно стать на воинский учет, в частности менеджеры, кассирши, юристы, библиотекари и журналистки.

"Сюжет о постановке украинок на воинский учет - настоящий. Он вышел в эфир на канале ICTV еще в декабре 2021 года, когда Минобороны утвердило перечень профессий, представительницы которых в возрасте от 18 до 60 лет должны быть поставлены на воинский учет", - отмечается в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций напомнили, что впоследствии постановку женщин на учет отсрочили - в данный момент становится на учет обязаны только медики. Женщины любых других профессий могут стать на учет в ТЦК добровольно.