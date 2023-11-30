Нацполіція спростувала фейки про витік зброї з України до ЄС
Правоохоронцями не було виявлено жодного факту незаконного потрапляння вогнепального озброєння військового зразка з України до європейських країн чи контрабанди.
Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його брифінг у "Медіацентрі Україна".
Таким чином у поліції довели неправдивість різноманітних повідомлень, інспірованих пропагандистами країни-агресора, нібито з України відбувається вивезення зброї, переданої країнами-партнерами.
За словами Дзюбинського, РФ систематично поширює фейкові "новини" про начебто витік з України вогнепальної зброї до країн ЄС.
При цьому в Нацполіції звертають увагу, що цього року всередині України з незаконного обігу правоохоронці вилучили понад 4,7 тисячі одиниць вогнепальної зброї. Також було виявлено понад 100 схронів з озброєннями.
Начальник Департаменту карного розшуку зазначив, що для запобігання подібним правопорушенням в Україні хочуть створити міжнародний інформаційний центр. До нього увійдуть представники поліції країн Євросоюзу.
Маніпуляції про нібито витік західної зброї з України
Зазначимо, час від часу у різних ЗМІ з'являються матеріали на тему можливої контрабанди озброєнь з України до інших держав. Часто такі фейки "педалюються" російськими пропагандистами, іноді на сторінках відомих видань з'являються маніпуляційні публікації.
Так, наприклад, раніше в МЗС помітили антиукраїнську маніпуляцію у статті Financial Times щодо нібито стурбованості Молдови збільшенням контрабанди зброї з України.
Також перед цим у Фінляндії викрили фейк про нібито контрабанду української зброї до їхньої країни.
Раніше у травні єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що ЄС не фіксував контрабанди зброї з України у значних обсягах з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Додамо, що днями США та Україна домовилися про посилення моніторингу кінцевого використання американської зброї.
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