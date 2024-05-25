Мобілізація в Україні. У Міноборони пояснили, що таке повістка та для чого їх вручають

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки. Тож Міністерство оборони дало чітке роз'яснення, що таке повістка та яких видів вона буває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони України .

Повістка - це офіційний виклик військовозобов'язаного до ТЦК та СП. Передусім вона вручається для уточнення облікових даних. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися до ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках.

Нагадаємо, з набранням чинності нового закону про мобілізацію в Україні, з 18 травня повістки можуть вручати не лише представники ТЦК. Відтепер таке право мають: представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій); представники органів місцевого самоврядування та роботодавці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України оновив порядок призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, уряд уточнив низку процесів, у тому числі вручення повісток, перевірку облікових документів, надання відстрочки та проходження медкомісії.

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