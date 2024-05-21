Повістки на роботі, кордоні та поштою. Повний розбір рішення Кабміну щодо мобілізації

Кабінет міністрів України оновив порядок призову на військову службу під час мобілізації. Він уточнює низку процесів, у тому числі вручення повісток, перевірку облікових документів, надання відстрочки та проходження медкомісії.

Зміст

Уточнення щодо тих, хто може бути мобілізований

Мобілізації підлягають резервісти та військовозобов'язані, придатні до служби за станом здоров'я, які не мають права на відстрочку. Їх призивають для комплектування з'єднань, військових частин, військових вишів, навчальних центрів ЗСУ та інших військових формувань.

Призов резервістів та військовозобов'язаних проводиться незалежно від місця перебування на військовому обліку.

Уточнюється, що можуть бути мобілізовані:

звільнені з військової служби згідно із законом про люстрацію

раніше засуджені до позбавлення або обмеження волі, арешту або виправних робіт за кримінальну провину, за нетяжкий чи тяжкий злочин, крім засуджених за злочин проти основ національної безпеки

засуджені, звільнені від покарання з випробувальним строком, крім засуджених за злочини проти основ національної безпеки (проходять службу у спецпідрозділах)

Що потрібно знати про військовий облік

Оповіщення резервістів з контрактами на службу в резерві ЗСУ та інших формувань проводиться командирами військових частин. Резервістів та військовозобов'язаних на військовому обліку у розвідувальних органах чи СБУ - відповідно до порядку, встановленого цими органами.

З оголошенням мобілізації громадяни мають з'явитися:

резервісти та військовозобов'язані, приписані до військових частин, - на збірні пункти ТЦК у строки, зазначені у повістках чи мобілізаційних розпорядженнях

резервісти, які служать у військовому резерві, - у військові частини у строки, визначені командирами

військовозобов'язані та резервісти СБУ - за викликом керівництва органів, у яких вони стоять на військовому обліку

військовозобов'язані та резервісти розвідувальних органів - за викликом керівників підрозділів

Протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про мобілізацію необхідно уточнити місце проживання, номер телефону, e-mail та інші персональні дані у ТЦК, через Центри адмінпослуг або електронний кабінет (додаток "Резерв+").

Зазначимо, новий закон набув чинності 18 травня 2024 року, тож дані треба уточнити до 16 липня включно.

Якщо немає військово-облікового документа або його втрачено, облікові дані уточнюються у ТЦК за місцем перебування. Під час цієї процедури оформляється військово-обліковий документ.

Хто може вручити повістку і з якою метою

Виклик до районних (міських) ТЦК, підрозділыв розвідувальних органів, Центрального управління чи регіональних органів СБУ здійснюється шляхом вручення чи надсилання повістки.

У повістці вказуються ПІБ, дата народження, назва ТЦК, мета виклику, місце, день і час явки, підпис (електронний підпис), дата підпису, номер повістки та роз'яснення про наслідки неявки.

Повістка формується за допомогою реєстру "Оберіг" або бланк заповнюється представником ТЦК. Керівник ТЦК особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою або накладає електронний підпис.

Повістка вручається для взяття на військовий облік, проходження медогляду, уточнення персональних даних, призову на службу та відправки до місць її проходження.

Повістки можуть вручати:

представники ТЦК

представники районних, міських та державних (військових) адміністрацій

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних рад

представники підприємств, установ, організацій - за місцем роботи військовозобов'язаного

представники розвідки та СБУ - резервістам та військовозобов'язаним на їхньому військовому обліку (по всій Україні)

Призначення уповноважених на вручення повісток здійснюється наказом відповідного керівника.

Поважні причини неприбуття у строк, зазначений у повістці:

перешкода стихійного характеру, хвороба, воєнні дії та їх наслідки

смерть близького родича (дитини, батьків, дружини (чоловіка), рідного брата, сестри, діда чи бабусі) чи близького родича дружини (чоловіка)

Причина має бути підтверджена документами державних органів, установ та організацій державної чи комунальної форми власності.

У такому разі необхідно протягом трьох днів повідомити про причину неявки безпосередньо звернувшись до ТЦК. З наступним обов'язковим прибуттям у строк, що не перевищує сім днів.

Де і як можуть вручити повістку

Оповіщення резервістів та військовозобов'язаних проводиться шляхом вручення повістки під особистий підпис.

Повістка може бути направлена поштою рекомендованим листом (з оголошенням цінності та описом вкладення) з повідомленням про вручення за адресою місця проживання після 16 липня.

Якщо адреса місця проживання не уточнюється протягом 60 днів (з 18 травня), повістка надсилається на адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Повістка направляється адресату не пізніше, ніж наступного дня після підпису керівника ТЦК. При цьому день явки визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки рекомендованим листом.

Уповноважені особи можуть вручати повістки як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Вручення проводиться цілодобово за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, у ТЦК, на блокпостах та пунктах пропуску через державний кордон.

За адресою місця проживання:

через ділянки оповіщення

представниками ТЦК особисто чи засобами зв'язку

групами оповіщення, до складу яких входять представники місцевої влади, ТЦК, поліції, обслуговуючої компанії або управителі ОСББ (у багатоквартирних будинках)

За місцем роботи або навчання:

представниками підприємства (установи, організації)

представниками навчального закладу

представниками ТЦК

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники військових адміністрацій, ТЦК та поліції

У громадських місцях, місцях скупчення людей, на блокпостах та на кордоні:

представниками ТЦК

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники військових адміністрацій, ТЦК та поліції

У територіальних центрах комплектування повістки вручаються військовослужбовцями чи працівниками ТЦК. При врученні повістки проводиться фото- та відеофіксація представником ТЦК або поліцейським.

Повістка вважається врученою належним чином, коли вручається особисто під підпис, відеозапис або ознайомлення з його змістом, або під відеозапис відмови у спілкуванні з уповноваженою особою.

При надсиланні повістки поштою днем вручення вважається день отримання (підтверджується інформацією чи документами поштового оператора); день проставлення відмітки про відмову отримати повістку; день відмітки про відсутність особи за адресою.

Процедура особистого вручення повістки

Старший групи оповіщення, уповноважена особа (представник ТЦК, органів СБУ чи розвідки) зупиняє або підходить до особи, називає себе та повідомляє про мету зупинки та спілкування.

На вимогу пред'являє свій паспорт (посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення), посвідчення уповноваженої особи на вручення повістки та пропонує громадянину пред'явити паспорт та військово-обліковий документ (можливо в електронній формі).

Якщо особа підлягає повідомленню, їй вручається повістка.

У разі відмови від отримання складається акт, який підписується не менше ніж двома членами групи оповіщення. Акт відмови оголошується громадянину.

Потім акт подається керівнику ТЦК для вжиття заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Документ реєструється в ТЦК.

Якщо особа відмовляється від повістки у присутності поліцейського (входить до складу групи оповіщення), то він проводить адміністративне затримання та доставляє громадянина до ТЦК на підставі ст. 261 та 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Хто і де може перевірити військово-обліковий документ

На період мобілізації представники ТЦК, поліцейські та прикордонники мають право вимагати пред'явити військово-обліковий документ (можливо в електронній формі) у чоловіків віком від 18 до 60 років разом із документом, що посвідчує особу.

Перевірка військових квитків може проводитись:

у прикордонній смузі та на пунктах пропуску - прикордонниками

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, місцях скупчення людей та на блокпостах - поліцейськими та представниками ТЦК

Під час перевірки ведеться фото- та відеофіксація пред'явлення військово-облікового документа. Якщо особа стоїть на обліку у розвідці, зйомка не проводиться.

Представник ТЦК, поліцейський чи прикордонник зобов'язані представитися. Якщо представник ТЦК уповноважений на вручення повісток, він має пред'явити відповідне посвідчення разом із паспортом (посвідченням офіцера, військовим білетом).

Перевіряється належність громадян до військового обов'язку, звіряються персональні дані, дані військового обліку з даними реєстру "Оберіг". З цією метою можуть використовуватися гаджети та спеціалізоване програмне забезпечення.

Якщо встановлено, що громадянин порушив правила обліку, є невідповідність з даними в "Оберіг", старший групи оповіщення пропонує військовозобов'язаному пройти до ТЦК для взяття на військовий облік, проходження медогляду, уточнення персональних даних. З цією метою оформлюється та вручається повістка.

У разі відмови складається акт, який підписується не менше ніж двома членами групи оповіщення. Потім він оголошується громадянину, передається керівнику ТЦК та реєструється у територіальному центрі.

Якщо особа відмовляється пройти до ТЦК, а у складі групи оповіщення є поліцейський, то він проводить адміністративне затримання та доставляє громадянина до ТЦК на підставі ст. 261 їм 262 КУпАП.

Хто і як може оформити відстрочку

Відстрочка від мобілізації надається на підставах, визначених ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Для розгляду питань надання відстрочки при ТЦК формуються комісії.

Про те, які категорії мають право на відстрочку, читайте у окремому матеріалі РБК-Україна.

За наявності підстав для відстрочки військовозобов'язані (крім заброньованих) особисто подають на ім'я голови комісії ТЦК заяву, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку. Або завірені копії документів.

Органи державної влади, інші держоргани, органи місцевої влади, підприємства, установи та організації зобов'язані оформити відстрочку військовозобов'язаним працівникам, які заброньовані у порядку, визначеному Кабміном, в ТЦК.

Відстрочка може оформлятися за допомогою реєстру "Оберіг". Комісія вивчає заяву та підтверджуючі документи, оцінює законність підстав, при необхідності подає запити або використовує дані з публічних реєстрів.

Комісія зобов'язана розглянути заяву та документи на відстрочку протягом 7 днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня після отримання інформації за запитами. На підставі розгляду приймається рішення про відстрочку або відмову, що оформлюється протоколом.

Про рішення повідомляється телефоном, на e-mail або поштою не пізніше ніж наступного дня після його прийняття. У разі позитивного рішення видається довідка із зазначенням терміну відстрочки. У разі відмови у відстрочці про причини повідомляють у письмовій формі. Рішення може бути оскаржено в суді.

До ухвалення рішення комісією військовозобов'язаний не підлягає мобілізації.

Для продовження відстрочки знову подається заява на розгляд комісії у паперовій формі. Також порядок Кабміну передбачає можливість подати його в електронній формі, якщо це буде реалізовано через електронний кабінет ("Резерв+").

Військовозобов'язані, зайняті доглядом (постійним доглядом) за особами з інвалідністю, подають до ТЦК заяву, до якої додається письмова заява особи, яка потребує догляду або постійного догляду, із зазначенням ІПН, підтвердженням відсутності не військовозобов'язаних осіб, які зобов'язані її утримувати (чоловік/дружина, працездатні діти) або інших працездатних членів сім'ї.

ТЦК перевіряє перебування такого військовозобов'язаного на обліку, родинні зв'язки його та особи, яка потребує догляду, наявність інших зареєстрованих осіб за адресою проживання за допомогою реєстрів. Якщо виявлять невідповідність, то комісія не розглядатиме заяву на відстрочку.

Щоб встановити факт постійного догляду, слід звернутися із заявою до виконавчого органу місцевої влади. Його розгляне комісія при цьому органі, до складу якої можуть входити депутати, представники виконкомів та громадських організацій. За результатами оформляється акт, який потрібно подати до ТЦК для відстрочки.

Студенти коледжів та закладів вищої освіти на денній або дуальній формі (рівень освіти вище раніше здобутої), а також докторанти та інтерни подають до ТЦК довідку, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Студенти закладів освіти, які належать до сфери управління МВС та ДСНС, для отримання відстрочки подають до ТЦК довідку за формою, виданою навчальним закладом.

Військовозобов'язані, які самі звернулися до ТЦК із заявою про відстрочку, не направляються на медичний огляд до рішення комісії. Якщо комісія відмовляє, тоді їх спрямують на медогляд для визначення придатності до служби.

Якщо підстав для відстрочки більше немає, комісія може скасувати раніше ухвалене рішення, про що повідомить не пізніше ніж наступного дня.

Не підлягають мобілізації військовозобов'язані:

до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову або базову військову службу

з-поміж громадян, які звільнені в запас після звільнення з полону

Такі особи можуть бути призвані у добровільному порядку.

Як проводиться медична комісія

Особи, які не проходили медогляд або в яких закінчився термін дії постанови про придатність до служби, направляються на військово-лікарську комісію.

Громадяни, які стоять на військовому обліку та прибули до ТЦК для уточнення адреси проживання, номера телефону, e-mal та інших даних, на медогляд не направляються. Лише за окремою повісткою після уточнення даних.

Термін дії довідки з висновком ВЛК на час воєнного стану становить 1 рік.

Медогляд може проводитись у закладах охорони здоров'я, які мають договір із НСЗУ за програмою державних гарантій. Але рішення про придатність до служби визначається військово-лікарською комісією при ТЦК

Якщо громадянин не згоден, на підставі заяви його направляють на комісію при обласному ТЦК (у Києві - при міському ТЦК). Їхнє рішення може бути скасоване комісією вищого рівня або оскаржено в суді.

Особам молодше 45 років видається направлення на визначення придатності до служби в десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій та морської піхоти.

Направлення видається під особистий підпис та доводяться вимоги законодавства щодо відповідальності за ухилення від мобілізації. У тому числі за ухилення від медогляду.

Придатність визначається кожним лікарем індивідуально. Висновки про придатність чи непридатність, подані скарги та об'єктивні дані, виявлені в ході медичного огляду, а також встановлений діагноз, вносяться кожним лікарем у картку обстеження та медогляду та інші документи під підпис та печатку лікаря з датою огляду.

До інформації про діагноз та результати медичних втручань (застосування методів діагностики, профілактики або лікування), що вносяться до картки, додається відповідний код до кожного діагнозу та результату медичних втручань за класифікацією, визначеною класифікатором хвороб.

Результати проходження медогляду доставляються до ТЦК не пізніше ніж наступного дня після рішення про придатність або непридатність. Постанова вноситься до реєстру "Оберіг".

Як оформляють мобілізованих на службу

У разі мобілізації не за місцем військового обліку військовозобов'язаного беруть на облік до ТЦК, який здійснює призов. Відомості вносяться до реєстру "Оберіг" перед направленням на медогляд.

Резервістів призивають командири військових частин, направляючи до ТЦК у термін не більше 7 днів витяг з наказу про призов на службу та зарахування до списків військової частини. На підставі виписки резервіста знімають з обліку.

Відомості про призов резервістів та військовозобов'язаних вносяться до "Оберіг" та облікові документи не пізніше ніж наступного дня після відправлення в частину або в день отримання виписки з наказу (для резервіста).

В обліковому документі робиться запис про призов із зазначенням підстав та дати, скріплений печаткою та засвідчений підписом посадової особи. А також відмітка про зняття з військового обліку.

На кожного мобілізованого резервіста та військовозобов'язаного оформляється (заповнюється):

військово-обліковий документ

обліково-послужна картка (для рядового та сержантського складу)

послужна картка (для офіцерів запасу)

особиста справа (для офіцерів запасу чи колишніх контрактників)

довідка з укладанням військово-лікарської комісії про придатність до служби

На підставі даних реєстру "Оберіг", оригіналів або копій документів до військово-облікового документа вносяться записи про дату народження, освіту, цивільну спеціальність, сімейний стан, військово-обліковий фах, прийняття присяги.

Мобілізація на посади спеціалістів продовольчої служби, харчування, водопостачання та хлібопекарів здійснюється за наявності санітарних книжок з відповідними відмітками. На посади водіїв - за наявності посвідчень водія.

Жінок, які стоять на обліку, мобілізують лише в добровільному порядку на підставі власноручно написаної заяви до ТЦК.

На підставі результатів медичного огляду та професійно-психологічного відбору до ТЦК під особистий підпис вручається повістка про призов та відправлення на місце служби. У разі відмови резервіста або військовозобов'язаного від повістки, невиконання вимоги про прибуття відправки до частини, такі особи несуть кримінальну відповідальність.

Як відправляють мобілізованих на місце служби

Резервісти та військовозобов'язані, які отримали повістку про мобілізацію та відправлення до місць проходження служби, прибувають у строк та місце, зазначені у повістці.

Відправлення здійснюється територіальними центрами у складі військових команд чи індивідуально.

Для збору військових команд та їх відправлення у частині утворюються збірні пункти спільними рішеннями виконавчих органів місцевої влади та ТЦК. Збірний пункт повинен мати спальні приміщення, туалет, кімнати для вмивання, приміщення для формування військових команд та місце харчування.

Мобілізовані, які раніше не проходили військову службу, направляються до навчальних центрів для базової загальновійськової підготовки. Термін загальновійськової підготовки - не менше 1 місяця.