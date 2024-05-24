Не только ТЦК. Кто и где может вручать повестку по новым правилам мобилизации
З набранням чинності нового закону про мобілізацію в Україні, з 18 травня повістки можуть вручати не лише працівники ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
Хто і де може вручити повістку?
Повістку можуть вручати:
- уповноважені представники ТЦКтаСП;
- представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);
- представники органів місцевого самоврядування;
- роботодавці.
Уповноважені особи мають право вручити повістку як за місцем проживання, так і в будь-якому громадському чи на робочому місці.
Мобілізація в Україні
Кабмін оновив порядок призову на військову службу під час мобілізації. Він уточнює низку процесів, у тому числі вручення повісток, перевірку облікових документів, надання відстрочки та проходження медкомісії.
Нагадаємо, на початку травня Верховна рада продовжила військове положення та загальну мобілізацію в Україні. Вони діятимуть ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.