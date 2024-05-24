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Не только ТЦК. Кто и где может вручать повестку по новым правилам мобилизации

Україна, П'ятниця 24 травня 2024 19:00
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Не только ТЦК. Кто и где может вручать повестку по новым правилам мобилизации Фото: українцям пояснили, хто окрім ТЦК можуть видавати повістки в Україні після 18 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З набранням чинності нового закону про мобілізацію в Україні, з 18 травня повістки можуть вручати не лише працівники ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Хто і де може вручити повістку?

Повістку можуть вручати:

  • уповноважені представники ТЦКтаСП;
  • представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій);
  • представники органів місцевого самоврядування;
  • роботодавці.

Уповноважені особи мають право вручити повістку як за місцем проживання, так і в будь-якому громадському чи на робочому місці.

Мобілізація в Україні

Кабмін оновив порядок призову на військову службу під час мобілізації. Він уточнює низку процесів, у тому числі вручення повісток, перевірку облікових документів, надання відстрочки та проходження медкомісії.

Нагадаємо, на початку травня Верховна рада продовжила військове положення та загальну мобілізацію в Україні. Вони діятимуть ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року.

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