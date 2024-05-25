Мобилизация в Украине. В Минобороны объяснили, что такое повестка и зачем их вручают

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это значит, что военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет продолжают получать повестки. Поэтому Министерство обороны дало четкое разъяснение, что такое повестка и каких видов она бывает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Украины .

Повестка - это официальный вызов военнообязанного в ТЦК и СП. В первую очередь она вручается для уточнения учетных данных. Во время мобилизации граждане обязаны явиться в ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках.

Напомним, со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине, с 18 мая повестки могут вручать не только представители ТЦК. Теперь такое право имеют: представители районных, городских госадминистраций (военных администраций); представители органов местного самоуправления и работодатели.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины обновил порядок призыва на военную службу во время мобилизации. В частности, правительство уточнило ряд процессов, в том числе вручение повесток, проверку учетных документов, предоставление отсрочки и прохождение медкомиссии.

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