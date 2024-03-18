"Мобілізація в РФ не припинялась": у ГУР розповіли, на що очікувати після "виборів" Путіна

Мобілізація в Росії

Минулого року Генштаб ЗСУ повідомляв, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.

На думку одного з експертів, посилення мобілізації в Росії після проведення там президентських "виборів" є одним із варіантів.

Раніше РБК-Україна писало, що російський мобілізаційний ресурс вичерпується, тому країна-агресор залучає на війну проти України дедалі більше іноземців. В українському полоні є представники Куби, Непалу, країн Африки, Латинської Америки.

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