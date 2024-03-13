Чи посилить Путін мобілізацію після "виборів" у РФ: думки експертів

Посилення мобілізації в Росії після проведення там президентських "виборів" є одним із варіантів. Однак рішення щодо нього немає.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили експерт Олександр Мусієнко та політолог Володимир Фесенко.

Посилення мобілізації у РФ є одним із варіантів

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що після імітації виборів Путін може посилити мобілізацію.

На думку Мусієнка, це лише один із варіантів, рішення йому не здається остаточним, а мобілізація може залишатися прихованою, як і сьогодні.

Україні доведеться готувати відповідь

Фесенко заявив, що така ймовірність є і мобілізація обговорюється з кінця минулого року, але чи піде Путін на це - питання відкрите.

"Для нас важливо не те, оголосить він мобілізацію чи ні. Важливо інше. Якщо оголосить, це означає, що він піде на нову ескалацію війни, і нам неминуче доведеться відповідати своєю мобілізацією", - підкреслив політолог.

Про процедуру голосування в РФ, "конкурентів", легітимність нового терміну Путіна і про наслідки, зокрема для нашої країни, - у тексті РБК-Україна.

Мобілізація в Росії

Минулого року Генштаб ЗСУ повідомляв, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.