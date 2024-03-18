"Мобилизация в РФ не прекращалась": в ГУР рассказали, чего ожидать после "выборов" Путина

Мобилизация в России

В прошлом году Генштаб ВСУ сообщал, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.

По мнению одного из экспертов, усиление мобилизации в России после проведения там президентских "выборов" является одним из вариантов.

Ранее РБК-Украина писала, что российский мобилизационный ресурс исчерпывается, поэтому страна-агрессор привлекает на войну против Украины все больше иностранцев. В украинском плену есть представители Кубы, Непала, стран Африки, Латинской Америки.

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