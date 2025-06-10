Мобілізація переселенців: правила, штрафи та відстрочка, що треба знати ВПО

В Україні триває загальна мобілізація через російське вторгнення. Внутрішньо переміщені особи, як й інші українці, підлягають службі в армії та мають право на відстрочку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду №1487 від 30 грудня 2022 року.
Українці, які переїхали через війну і отримали статус ВПО, також мають стати на військовий облік. Переселенці повинні зробити це за місцем фактичного проживання.
ВПО мають стати на військовий облік за новим місцем проживання протягом 7 днів після приїзду.
Військовозобов'язані переселенці можуть отримати повістку в будь-якому місці: за місцем проживання, роботи, на вулиці, на блокпостах тощо.
Статус переселенця не є підставою для відстрочки від мобілізації. Проте ВПО також можуть отримати відстрочку.
Підстави для відстрочки
При порушенні правил військового обліку переселенцями передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.
Законом визначено, що за порушення військового обліку в умовах воєнного стану громадянам загрожує штраф:
Якщо штраф не сплатити вчасно, його сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.
Більше про правила мобілізації в Україні - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Внутрішні переселенці в Україні можуть отримати допомогу від держави. Найвразливішим категоріям ВПО передбачена матеріальна допомога на проживання. Сума допомоги становить - 2 тисячі гривень, а для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.
Більше про те, яку ще допомогу можуть отримати ВПО у 2025 році - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Також ми розповідали, яку допомогу ООН надає переселенцям в Україні.
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