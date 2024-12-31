Допомога для переселенців від ООН: хто може отримати у 2025 році

Українці, які постраждали внаслідок війни, можуть отримати допомогу від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Зокрема, йдеться про грошову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

На виплати можуть розраховувати ВПО протягом шести місяців з моменту переміщення, люди, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії, та люди, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022 року.

Проте не всі особи з вище названих категорій можуть отримати допомогу від ООН.

Головні критерії:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

або/та родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

або/та родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій.

Також переселенці повинні відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5400 гривень на одного члена родини.

Розмір допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика та покриває тримісячний період. ВПО можуть отримувати 3600 гривень для кожного члена домогосподарства.

Більше про те, куди звертатися для оформлення допомоги від Агентства ООН у справах біженців за регіонами - можна дізнатися за посиланням.