ua en ru
Вт, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чому РФ запропонувала Україні нове перемир'я: політолог назвав справжній мотив

Вівторок 03 червня 2025 17:58
UA EN RU
Чому РФ запропонувала Україні нове перемир'я: політолог назвав справжній мотив Фото: Володимир Мединський, помічник російського диктатора (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія під час учорашніх переговорів у Стамбулі запропонувала Україні припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках фронту. Так агресор намагається поліпшити своє становище на полі бою.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян.

За його словами, Україна вже кілька десятків разів стикалася з такими ідеями Росії про перемир'я. Зокрема, це пропонувалося і до початку повномасштабної війни.

"Росіяни просять припинення вогню на окремих ділянках, щоб забрати тіла тільки з однією метою. Для того щоб поліпшити своє оперативно-тактичне становище. Десь закріпитися, десь логістику забезпечити, де вони можуть це зробити, відвести війська, які можуть опинитися в тактичному оточенні", - пояснив політолог.

Саакян звернув увагу, що забирати тіла своїх солдатів росіяни хочуть виключно на тих ділянках, де їм не вдається досягти цілей. Тому під приводом того, щоб забрати трупи, вони планують виконати власні завдання.

"Звичайно, Україна на це не піде. Максимум, що Україна може вибрати певні ділянки, на яких погодитися, там, де це не становить такої загрози. А на інших, звичайно, погоджуватися Україна на таке не повинна і не стане", - наголосив він.

На цьому тлі росіяни можуть почати поширювати наратив про те, що Україна нібито проти перемир'я. Але, за словами Саакяна, союзники України не поведуться на такий вкид.

Пропозиція Росії

Нагадаємо, вчора, 2 червня, після переговорів з Україною глава російської делегації Володимир Мединський розповів про пропозицію перемир'я на два-три дні.

За його словами, таке припинення вогню необхідне, щоб забрати тіла вбитих солдатів на деяких ділянках фронту.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на таку пропозицію, назвав її авторів ідіотами. Голова держави підкреслив, що РФ перемир'я потрібне для невеликої паузи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
NEWS
СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції
СБУ втретє вразила Кримський міст: Малюк розкрив деталі нової операції
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар