Медогляд без ТЦК, але до 45 років є нюанс. Як змінилися правила мобілізації в Україні

Цього тижня Кабінет міністрів оновив правила мобілізації. Головне нововведення - запуск електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), але є й низка інших змін.

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Кого направлять на медогляд після уточнення даних у ТЦК

Раніше діяла норма, згідно з якою українці на військовому обліку, які прибули до ТЦК для уточнення персональних даних (відповідно до закону про мобілізацію - адреса проживання, номер телефону, електронна пошта) не направлялися на медичний огляд автоматично. А лише при отриманні повістки.

Тепер такі військовозобов'язані можуть бути направлені на медогляд відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг", якщо немає дійсного рішення військово-лікарської комісії про ступінь придатності до служби (та/або інших підстав для відстрочки).

Також на медичний огляд можуть бути направлені ті, хто самостійно виявив таке бажання.

Зазначимо, більшою мірою це стосується військовозобов'язаних зі статусом "обмежено придатний". Відповідно до закону про мобілізацію, цей статус скасовано і до 4 лютого 2025 року треба пройти комісію, щоб отримати новий - або "непридатний", або "придатний" із низкою уточнень.

Станом на сьогодні близько мільйона "обмежено придатних" ще не пройшли комісію і навряд чи встигнуть у відведений термін. Тому, як стало відомо РБК-Україна, готується законопроект, який продовжить його до 5 червня 2025 року.

Резервісти і військовозобов'язані, які були призначені на комплектування військових частин з врученням мобілізаційних розпоряджень, призиваються за результатами раніше пройдених медоглядів. Якщо у них немає скарг на стан здоров'я, на медогляд вони не направляються.

На лікарську комісію скеровують тих, хто не проходив медогляд або в кого закінчився термін постанови про придатність. На час воєнного стану довідка діє протягом року з дня видачі.

Крім того, зміни передбачають, що військовозобов'язаних не направляють на медогляд, поки діє відстрочка від мобілізації. Виняток - прийняття на службу за контрактом або особисте бажання пройти комісію.

Як працюватимуть електронні направлення через "Резерв+"

Нові правила передбачають, що направлення на військово-лікарську комісію може бути сформовано в електронному вигляді через реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

Електронне направлення:

підписується електронним підписом керівника ТЦК

може бути роздруковано та вручено особисто під підпис

роздруковане направлення має обов'язково містити QR-код (для перевірки достовірності)

Також електронне направлення надсилається до кабінету призовника, військовозобов'язаного або резервіста. Зазначимо, електронний кабінет реалізовано через мобільний додаток "Резерв+".

Як уточнили в Міністерстві оборони, це означає, що більше не обов'язково йти до ТЦК і стояти в чергах за паперовим направленням на комісію. І після подачі запиту через "Резерв+" треба дочекатися сповіщення з потрібною інформацією у своєму смартфоні та прибути до зазначеного медичного закладу.

Таке направлення вважається отриманим у день відправлення в електронний кабінет.

Однак на першому етапі направлення через "Резерв+" зможуть згенерувати військовозобов'язані, які самі хочуть пройти огляд для визначення придатності. Надалі функція стане доступною й тим, хто отримав паперову повістку. У такому разі не потрібно буде додатково приходити до ТЦК, і повістка вважатиметься виконаною.

Послуга електронних направлень через "Резерв+" запрацює з 31 січня 2025 року. Бета-тестування послуги почалося днями.

"Ми вже набрали команду тестувальників, і сьогодні всі отримують листи і починають тест", - написала напередодні у Facebook заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Наступним кроком у реформі військово-лікарських комісій стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. А вже з осені 2025 року військовозобов'язаний зможе самостійно обрати в "Резерв+" медичний заклад для проходження огляду.

У якому ще випадку можна пройти медкомісію без ТЦК

Один із пунктів передбачає, що військовозобов'язані, які хочуть проходити службу в особисто обраній військовій частині, можуть отримати направлення на військово-лікарську комісію не тільки в ТЦК, а й безпосередньо від командира військової частини або начальника центру рекрутингу.

У такому разі командир або начальник центру рекрутингу видає направлення, яке письмово реєструється у відповідному журналі та видається військовозобов'язаному або резервісту під особистий підпис.

Командир або начальник центру рекрутингу повідомляє про це ТЦК засобами електронного документообігу. Керівник ТЦК протягом доби має внести відповідні відомості до реєстру "Оберіг".

На практиці це означає, що якщо особа обрала підрозділ для служби, то може отримати направлення на комісію без участі ТЦК. Однак не зрозуміло, чи дозволять скористатися таким правом, якщо військовозобов'язаного вже доставили до військкомату.

Яке передбачено обмеження за віком

Одна з важливих змін стосується придатності до служби в певних видах військ. Згідно з постановою, для осіб до 45 років насамперед визначатимуть придатність для служби:

у десантно-штурмових військах

у Силах спеціальних операцій

у морській піхоті

Інформація про це має безпосередньо зазначатися в направленні на військово-лікарську комісію.

Які ще правила змінилися з початку року

У січні 2025 року було ухвалено закон, який змінив низку правил військового обліку.

Наприклад, придатні за станом здоров'я та віку українські жінки, які добровільно хочуть пройти базову службу, на військовий облік братимуться за бажанням. Тобто їх не зможуть мобілізувати примусово.

Крім того, стати на військовий облік призовників зможуть хлопці, яким у рік постановки виповнюється 17 років, через внесення відповідних відомостей до реєстру "Оберіг". Причому навіть без візиту до ТЦК, якщо пройти ідентифікацію та уточнити дані через застосунок "Резерв+".

Докладніше читайте в матеріалі "Вперше без ТЦК і жінкам за бажанням. Як зміняться правила військового обліку в Україні".

При підготовці використовувалися: текст постанови Кабінету міністрів №91, інформацію на сайті Міністерства оборони та сторінці заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко у Facebook.