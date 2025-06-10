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Мобилизация переселенцев: правила, штрафы и отсрочка, что нужно знать ВПЛ

Фото: переселенцы в Украине подлежат мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за российского вторжения. Внутренне перемещенные лица, как и другие украинцы, подлежат службе в армии и имеют право на отсрочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства №1487 от 30 декабря 2022 года.

Важные правила

Украинцы, которые переехали из-за войны и получили статус ВПЛ, также должны стать на воинский учет. Переселенцы должны сделать это по месту фактического проживания.

ВПЛ должны стать на воинский учет по новому месту жительства в течение 7 дней после приезда.

Военнообязанные переселенцы могут получить повестку в любом месте: по месту жительства, работы, на улице, на блокпостах и тому подобное.

Отсрочка для ВПЛ

Статус переселенца не является основанием для отсрочки от мобилизации. Однако ВПЛ также могут получить отсрочку.

Основания для отсрочки

  • наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, воспитание ребенка с инвалидностью, уход за больными родителями или женой (мужем), другие обстоятельства, предусмотренные законом;
  • наличие заболеваний, которые признаны медицинской комиссией как основание для непригодности к военной службе;
  • студенты дневной формы обучения, аспиранты, докторанты;
  • работники критически важных предприятий, учреждений и организаций.

Штрафы для переселенцев

При нарушении правил воинского учета переселенцами предусматривается как административная, так и уголовная ответственность.

Законом определено, что за нарушение воинского учета в условиях военного положения гражданам грозит штраф:

  • от 17 000 до 25 500 гривен;
  • от 34 000 до 59 000 гривен - для должностных и юридических лиц.

Если штраф не уплатить вовремя, его сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу.

Більше о правилах мобилизации в Украине - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

 

Помощь для переселенцев

Внутренние переселенцы в Украине могут получить помощь от государства. Самым уязвимым категориям ВПЛ предусмотрена материальная помощь на проживание. Сумма помощи составляет - 2 тысячи гривен, а для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен.

Больше о том, какую еще помощь могут получить ВПЛ в 2025 году - узнайте в материале РБК-Украина.

Также мы рассказывали, какую помощь ООН оказывает переселенцам в Украине.

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Внутренне перемещенные лицаМобилизация в Украине