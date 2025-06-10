Мобілізація переселенців: правила, штрафи та відстрочка, що треба знати ВПО

В Україні триває загальна мобілізація через російське вторгнення. Внутрішньо переміщені особи, як й інші українці, підлягають службі в армії та мають право на відстрочку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду №1487 від 30 грудня 2022 року.

Важливі правила

Українці, які переїхали через війну і отримали статус ВПО, також мають стати на військовий облік. Переселенці повинні зробити це за місцем фактичного проживання.

ВПО мають стати на військовий облік за новим місцем проживання протягом 7 днів після приїзду.

Військовозобов'язані переселенці можуть отримати повістку в будь-якому місці: за місцем проживання, роботи, на вулиці, на блокпостах тощо.

Відстрочка для ВПО

Статус переселенця не є підставою для відстрочки від мобілізації. Проте ВПО також можуть отримати відстрочку.

Підстави для відстрочки

наявність трьох і більше дітей у віці до 18 років, виховання дитини з інвалідністю, догляд за хворими батьками або дружиною (чоловіком), інші обставини, передбачені законом;

наявність захворювань, які визнані медичною комісією як підстава для непридатності до військової служби;

студенти денної форми навчання, аспіранти, докторанти;

працівники критично важливих підприємств, установ та організацій.

Штрафи для переселенців

При порушенні правил військового обліку переселенцями передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Законом визначено, що за порушення військового обліку в умовах воєнного стану громадянам загрожує штраф:

від 17 000 до 25 500 гривень;

від 34 000 до 59 000 гривень - для посадових і юридичних осіб.

Якщо штраф не сплатити вчасно, його сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби.

Більше про правила мобілізації в Україні - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.